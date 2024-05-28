Велика ли разница: фото и видео на камеры iPhone 11 и iPhone 15 сравнили

На дневных фото видно, что у iPhone 15 больше информации в тёмных областях, также у него более точные цвета. То же самое касается деталей: их на новой модели больше. Кроме того, снимки, сделанные на iPhone 11, имеют много шумов.

Режим HDR заметно лучше работает на iPhone 15 по сравнению с 11-м. При съёмке на ширик деталей у iPhone 15 тоже больше, особенно в тёмных областях.

Селфи-фото получаются на iPhone 15 более чёткими и детализированными. Кроме того, он лучше передаёт оттенки кожи.