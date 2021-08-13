Видеоблогер перечислил преимущества и недостатки Pixel 6

По мнению блогера, Pixel 6 - это то, что должны были представить сотрудники Google в прошлом году. То есть это и есть Pixel 5.

Новая модель по сравнению с предыдущими имеет гораздо более яркий и стильный дизайн. Она уже выделяется среди остальных смартфонов.