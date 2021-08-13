Видеоблогер перечислил преимущества и недостатки Pixel 6

Видеоблогер перечислил преимущества и недостатки Pixel 6Новая модель получилась интересной
По мнению блогера, Pixel 6 - это то, что должны были представить сотрудники Google в прошлом году. То есть это и есть Pixel 5.
Новая модель по сравнению с предыдущими имеет гораздо более яркий и стильный дизайн. Она уже выделяется среди остальных смартфонов.
От версии Pro обычная отличается размером экрана (6,4 против 6,7 дюймов), расцветкой (при этом цвета ярче).
Ещё одно дополнение Pixel 6 - выступающий задний корпус с камерами. Это связано с улучшением качества снимков и видео.
Процессор в смартфоне тоже обновлённый. Кроме того, обработка звука и изображений станет для пользователя проще. Например, можно будет не только преобразовывать аудиозапись в текст, но и переводить его, создавать субтитры с этим переводом.
При этом Борис подчеркнул, что у модели вполне могут возникнуть проблемы, например, с производительностью, нагревом или чем-либо ещё. Это объясняется тем, что Google выпустила первый свой чип.