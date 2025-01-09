Vivo X200 Pro Mini сравнили с полноразмерным X200 Pro

Vivo X200 Pro Mini сравнили с полноразмерным X200 ProMini-версия отчасти смотрится даже интереснее
Оба смартфона — Vivo X200 Pro и X200 Pro Mini — имеют в комплекте чехол, зарядку (на 90 Вт в обоих случаях), кабель, на экране у них сразу есть защитная плёнка.
По эргономике, конечно, лучше будет версия Pro Mini. Этот смартфон компактнее, его приятнее и удобнее держать в руках. Несмотря на это, по характеристикам и в работе он всё же хуже старшей версии.
У обычной Pro-версии есть все бэнды, которые нам нужны: это 3-й, 7-й и 20-й. В то же время у Pro Mini отсутствует 20-й.
Сканер отпечатка у Pro-модели ультразвуковой и находится чуть повыше, чем у Pro Mini. К тому же у последнего смартфона сканер отпечатка оптический.
С точки зрения процессоров у обоих смартфонов всё одинаково. Также в базовой версии вы получите 12/256 ГБ памяти. Результаты тестирования обоих устройств вы можете увидеть ниже.
Ёмкость аккумулятора у X200 Pro — 6000 мАч, у X200 Pro Mini — 5700 мАч. Оба смартфона также поддерживают беспроводную зарядку и реверсивную.
Превосходит Pro-модель младшую наличием более продвинутого телевика на 200 МП с 3,7-кратным зумом: у Pro Mini он на 50 МП с 3-кратным увеличением. Хотя надо сказать, что разница в качестве фото всё равно несущественная. Примеры снимков — выше. Также Pro-версия может записывать видео максимум в 8К, а Pro Mini — в 4К. В остальном камеры одинаковые.
Вывод
В целом X200 Pro обладает лучшими характеристиками, но всё же X200 Pro Mini в каком-то смысле выглядит даже интереснее за счёт компактности. К тому же у этих смартфонов основные параметры всё равно одинаковые.