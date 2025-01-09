Vivo X200 Pro Mini сравнили с полноразмерным X200 Pro

Оба смартфона — Vivo X200 Pro и X200 Pro Mini — имеют в комплекте чехол, зарядку (на 90 Вт в обоих случаях), кабель, на экране у них сразу есть защитная плёнка.

По эргономике, конечно, лучше будет версия Pro Mini. Этот смартфон компактнее, его приятнее и удобнее держать в руках. Несмотря на это, по характеристикам и в работе он всё же хуже старшей версии.

У обычной Pro-версии есть все бэнды, которые нам нужны: это 3-й, 7-й и 20-й. В то же время у Pro Mini отсутствует 20-й.

Сканер отпечатка у Pro-модели ультразвуковой и находится чуть повыше, чем у Pro Mini. К тому же у последнего смартфона сканер отпечатка оптический.

С точки зрения процессоров у обоих смартфонов всё одинаково. Также в базовой версии вы получите 12/256 ГБ памяти. Результаты тестирования обоих устройств вы можете увидеть ниже.