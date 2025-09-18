Телефоны
Vivo X200 Ultra обошёл Pixel 10 Pro XL по качеству камер

Да и по другим характеристикам Pixel тоже слабее
Автор YouTube-канала "ЧЕСТНЫЙ БЛОГ" продемонстрировал, как фотографируют в разных сценариях флагманы Pixel 10 Pro XL и Vivo X200 Ultra.
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

В дневное время Vivo X200 Ultra делает в целом более контрастные снимки, чем Pixel. В то же время у 10 Pro XL не хватает на фото деталей.

На телевик у Pixel портретные снимки получаются с менее размытым задним фоном и худшей детализацией по сравнению с Vivo.

Вечером фотографии выходят тоже немного лучше по качеству на X200 Ultra. Примеры вы можете увидеть ниже.

Превзойти Pixel 10 Pro XL смог Vivo разве что в качестве фото при 100-кратном увеличении и селфи-снимков.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

И основная камера, и сверхширик, и телефотообъектив у Vivo X200 Ultra оказались лучше по детализации, чем у Pixel. С другой стороны, 10 Pro XL иногда был очень хорош в цветопередаче.