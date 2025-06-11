Vivo X200 Ultra оказался в чём-то... даже хуже, чем старый X100 Ultra

X200 Ultra при среднестатистическом использовании выдаёт 11-12 часов экрана. У Oppo после последней прошивки результат такой же.

Звук у новинки теперь не такой чистый, как на X100 Ultra. При этом самое объёмное звучание было у Oppo.

Камера у X200 Ultra тройная. Все сенсоры при этом такие же, как у предшественника.

На деле при съёмке видео у новинки Vivo теперь меньше бликов и выгораний вокруг источника света (ночью), улучшился динамический диапазон. На фото заметны повышенный контраст и излишне насыщенные оттенки, а также очень активное рисование с помощью нейросетей. Люди на X200 Ultra теперь получаются горчичного оттенка (в сравнении с X100 Ultra).

Ультраширик у X200 Ultra на бумаге улучшился. На деле он и правда даёт намного больше деталей, особенно при слабом освещении. Угол обзора у него тоже больше, а ещё есть возможность съёмки в LOG-режиме и в 4К 120 к/с. Но есть незначительный минус: минимальная дистанция фокусировки.

Что касается телевика, то он тоже стал выдавать результат лучше, чем прошлогодний X100 Ultra. Преимущества у модуля те же самые, что и у нового ширика.

Спорным выглядит у X200 Ultra фокусное расстояние 35 мм. Не всем такое решение понравится.

Вывод

X200 Ultra - пожалуй, лучший камерофон на сегодня. Однако в повседневном использовании Oppo Find X8 Ultra будет лучше. У него разнообразнее тактильный отклик, красивая система, намного приятнее звук и фокусное расстояние при съёмке более привычное.