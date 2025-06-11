Vivo X200 Ultra оказался в чём-то... даже хуже, чем старый X100 Ultra

Vivo X200 Ultra оказался в чём-то... даже хуже, чем старый X100 UltraПо итогам длительного тестирования
По яркости экраны у Vivo X100 Ultra, X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra примерно одинаковые. В солнечный день на них всё будет видно без проблем.
Рамки у Oppo кажутся тоньше, хотя соотношение экрана к корпусу на бумаге у Oppo и Vivo одинаковое. 120 Гц по умолчанию стоит тоже не везде: в настройках придётся в нужных приложениях эту частоту ставить вручную.
В троттлинг-тесте у Vivo X200 Ultra график самый нестабильный. Худший результат у него был и в режиме ультрапроизводительности. Из всех более предпочтительным выглядел Oppo.
X200 Ultra при среднестатистическом использовании выдаёт 11-12 часов экрана. У Oppo после последней прошивки результат такой же.
Звук у новинки теперь не такой чистый, как на X100 Ultra. При этом самое объёмное звучание было у Oppo.
Камера у X200 Ultra тройная. Все сенсоры при этом такие же, как у предшественника.
На деле при съёмке видео у новинки Vivo теперь меньше бликов и выгораний вокруг источника света (ночью), улучшился динамический диапазон. На фото заметны повышенный контраст и излишне насыщенные оттенки, а также очень активное рисование с помощью нейросетей. Люди на X200 Ultra теперь получаются горчичного оттенка (в сравнении с X100 Ultra).
Ультраширик у X200 Ultra на бумаге улучшился. На деле он и правда даёт намного больше деталей, особенно при слабом освещении. Угол обзора у него тоже больше, а ещё есть возможность съёмки в LOG-режиме и в 4К 120 к/с. Но есть незначительный минус: минимальная дистанция фокусировки.
Что касается телевика, то он тоже стал выдавать результат лучше, чем прошлогодний X100 Ultra. Преимущества у модуля те же самые, что и у нового ширика.
Спорным выглядит у X200 Ultra фокусное расстояние 35 мм. Не всем такое решение понравится.
Вывод
X200 Ultra - пожалуй, лучший камерофон на сегодня. Однако в повседневном использовании Oppo Find X8 Ultra будет лучше. У него разнообразнее тактильный отклик, красивая система, намного приятнее звук и фокусное расстояние при съёмке более привычное.