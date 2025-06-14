Vivo X200 Ultra сравнили по качеству ночной съёмки с Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max

В ночное время в разрешении 4К 30 к/с основная камера iPhone 16 Pro Max имеет худший динамический диапазон. Это значит, что у неё засветов больше, чем на видео с S25 Ultra или X200 Ultra. Лучшим же в этом сценарии оказался Galaxy.

Также iPhone сильнее остальных подёргивался во время бега, то есть у него хуже работает стабилизация. Лучше всех справился с задачей Samsung.

При съёмке в 4К 30 к/с на основную камеру ночью все три устройства выдают плохую картинку. Но здесь уже чуть лучше остальных оказался 16 Pro Max.