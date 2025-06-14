Vivo X200 Ultra сравнили по качеству ночной съёмки с Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max

Vivo X200 Ultra сравнили по качеству ночной съёмки с Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro MaxВсё оказалось неоднозначно
В ночное время в разрешении 4К 30 к/с основная камера iPhone 16 Pro Max имеет худший динамический диапазон. Это значит, что у неё засветов больше, чем на видео с S25 Ultra или X200 Ultra. Лучшим же в этом сценарии оказался Galaxy.
Также iPhone сильнее остальных подёргивался во время бега, то есть у него хуже работает стабилизация. Лучше всех справился с задачей Samsung.
При съёмке в 4К 30 к/с на основную камеру ночью все три устройства выдают плохую картинку. Но здесь уже чуть лучше остальных оказался 16 Pro Max.
В портретном режиме видео на Vivo снимать можно только в 1080р 30 к/с. При этом S25 Ultra и 16 Pro Max поддерживают разрешение до 4К 30 к/с. Справедливости ради блогер сравнил все три устройства в Full HD 30 FPS. Самую яркую картинку выдавал Vivo.
Наконец, эксперт протестировал в 4К 30 к/с зум. В режиме 1,5х Samsung был лучшим по качеству, но также у него было больше шумов. iPhone тоже выглядел при таких условиях неплохо, но в дальнейшем он оказался самым слабым. Vivo X200 Ultra был лучшим при 5-кратном, 10-кратном, 15-кратном, 20-кратном увеличении.