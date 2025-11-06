Vivo X300 признали удачным компактным флагманским смартфоном даже при всех компромиссах

Vivo X300 должен стать продолжением легендарного компактного X200 Pro Mini. Но получилось ли это у китайцев?

В первый же день пользования X300 перезагружался несколько раз. А всё дело в ещё недоработанной Origin OS. Смартфон просто в какой-то момент начинал глючить, зависать и выключался. Происходило это всегда при включенной камере.

Из плюсов - у новинки улучшили вибрацию. Также к концу недели на смартфон пришло обновление, которое должно убрать все эти ошибки с камерой.

Диагональ экрана у Х300 - 6,31", при этом для своих габаритов аппарат увесистый - 190 г.

Работает новый Vivo на процессоре Dimensity 9500, имеет все скоростные типы памяти, ультразвуковой датчик отпечатков, хорошее стерео. Автономность тоже не подвела, к тому же внутри - аккумулятор на 6000 мА*ч. Выдаёт смарт 10 часов работы экрана.