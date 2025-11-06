Vivo X300 признали удачным компактным флагманским смартфоном даже при всех компромиссах

Vivo X300 признали удачным компактным флагманским смартфоном даже при всех компромиссахС уведомлениями вам придётся повозиться, но зато вы получите мощное устройство, где есть всё
Vivo X300 должен стать продолжением легендарного компактного X200 Pro Mini. Но получилось ли это у китайцев?
В первый же день пользования X300 перезагружался несколько раз. А всё дело в ещё недоработанной Origin OS. Смартфон просто в какой-то момент начинал глючить, зависать и выключался. Происходило это всегда при включенной камере.
Из плюсов - у новинки улучшили вибрацию. Также к концу недели на смартфон пришло обновление, которое должно убрать все эти ошибки с камерой.
Диагональ экрана у Х300 - 6,31", при этом для своих габаритов аппарат увесистый - 190 г.
Работает новый Vivo на процессоре Dimensity 9500, имеет все скоростные типы памяти, ультразвуковой датчик отпечатков, хорошее стерео. Автономность тоже не подвела, к тому же внутри - аккумулятор на 6000 мА*ч. Выдаёт смарт 10 часов работы экрана.
В тестировании участвовала именно китайская версия, а вот глобальная "урезана" по ёмкости аккумулятора и намного дороже. Да, у неё не надо возиться с настройкой уведомлений, но заплатить вам придётся куда больше.
Главное обновление с точки зрения камер у Х300 - это основной сенсор. Детализация у него действительно очень хорошая. Вопросы остались разве что в сверхширику, но в целом какую-никакую приличную картинку он тоже выдаёт. Телевик же стал технически немного лучше, чем был у X200 Pro Mini. Из минусов камер - цветопередача. Смартфон иногда ошибается в цветах и, например, на видео делает тёмные волосы седыми.
Сравнение снимков X300 с iPhone 17 Pro вы можете увидеть выше.
Вывод
Глобальная версия Vivo X300 едва ли стоит покупки: 1200 долларов за минимальную конфигурацию - это слишком дорого. А вот что касается китайской версии, то о её приобретении стоит задуматься. Да, она дешевле и имеет ряд компромиссов, но за 800 долларов вы получаете компактный смарт, которым тактильно приятно пользоваться, у которого мощный процессор, отличная автономность, достойные камеры и оболочка, адекватные функции. В целом это смартфон, у которого нет конкурентов.