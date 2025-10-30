Vivo X300 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 17 Pro Max

Фронтальная камера у Vivo X300 Pro имеет в целом шире динамический диапазон, чем у iPhone 17 Pro Max. Это заметно по тому, как засвечивается на iPhone яркий задний фон днём. При использовании зума картинка на Vivo тоже в плане стабилизации оказывается приятнее. Кроме того, изображение на Vivo остаётся довольно чётким и детализированным при приближении, а на iPhоne при сильном зуме появляются шумы.

В вечернее и ночное время на iPhone засветов тоже оказывается больше, чем на Vivo.

Что касается снимков, то днём и в помещении вы разницы между смартфонами не заметите. Хотя совсем немного лучше по качеству оказывается Vivo. Дальние объекты на ультраширик он тоже фотографирует более чётко.

Портретные фото более детализированные получаются на Vivo, но по цветам лучше iPhone. В движении снимает тоже чуть лучше Vivo.