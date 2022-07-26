Вместо гадания на характеристиках: Realme GT Neo 3 и Neo 3T сравнили и выбрали победителя

Эти смартфоны похожи, но один из них всё же лучше

Эксперт YouTube-канала TechTablets сравнил два схожих по названию мобильных устройства: это Realme Neo 3T и GT Neo 3. Различий между ними не так уж много.