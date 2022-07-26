Вместо гадания на характеристиках: Realme GT Neo 3 и Neo 3T сравнили и выбрали победителя

Вместо гадания на характеристиках: Realme GT Neo 3 и Neo 3T сравнили и выбрали победителяЭти смартфоны похожи, но один из них всё же лучше
Ведущий YouTube-канала TechTablets выяснил, какой Realme в 2022 году стоит приобрести: GT Neo 3 или Neo 3T.
Комплектация у аппаратов схожая. В обоих случаях в комплекте идут силиконовые чехлы, кабели, а также зарядное устройство (у GT Neo 3 мощность составляет 150 Вт, у Neo 3T - 80 Вт). Изготовлена задняя панель обоих устройств из пластика, но чуть отличаются друг от друга смартфоны весом (196 г у Neo 3T, 191 г у GT Neo 3).
Разница между моделями в плане камер заключается в разрешении основного объектива. У GT Neo 3 оно составляет 50 МП (с оптической стабилизацией), у Neo 3T - 64 МП (без оптической стабилизации). В целом же фото, сделанные с этих смартфонов, очень похожи. Примеры снимков - ниже.
Дисплеи у обоих моделей Realme идентичны. Они обладают AMOLED-матрицей с частотой обновления до 120 Гц, максимально яркостью в 1300 нит.
Работают смартфоны очень быстро. Но чуть шустрее иногда оказывается GT Neo 3 с Dimensity 8100.
Что касается скорости зарядки, то она сильно отличается. Neo 3T потребовалось для зарядки с 10 до 100 процентов 31 минута, а GT Neo 3 - всего 14 минут.
С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.
При работе на 200 нит яркости немного дольше «прожил» GT Neo 3. Он смог проработать в течение 14 часов 37 минут, а Neo 3T - в течение 13 часов 41 минуты. И это несмотря на то, что ёмкость аккумулятора у него чуть меньше: 4500 мАч против 5000 мАч у Neo 3T.
Более стабильно при этом игра PUBG идёт на GT Neo 3 по сравнению с Neo 3T. Поэтому если вы любите поиграть во что-нибудь, то выбирайте модель с Dimensity 8100, то есть Realme GT Neo 3.
Вывод
Если для вас деньги не являются проблемой, то однозначно выбирайте Realme GT Neo 3. Он отличается лучшей автономностью, более мощным и стабильным процессором, более мощной зарядкой, наличием камеры с оптической стабилизацией.