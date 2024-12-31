Вода как «палец-самозванец»: почему экран смартфона тупит, когда на него попадают капли жидкости

Вода как «палец-самозванец»: почему экран смартфона тупит, когда на него попадают капли жидкостиВсё дело в особом устройстве дисплеев
Существуют экраны с взаимной ёмкостью и самоёмкостью. Первые реагируют на уменьшение ёмкости между двумя электродами, а вторые — на увеличение ёмкости при касании.
При этом вода — отличный проводник электричества. Когда капля попадает на экран, то она начинает вести себя как словно ещё один палец. Это воспринимается смартфоном как ложное касание. Но речь идёт именно о дисплеях с самоёмкостью.
Что касается экранов с взаимной ёмкостью, то здесь при попадании воды на поверхность дисплея он получает противоречивые сигналы. В результате смартфон тоже не может реагировать на ваши действия как надо.
И даже если вы протрёте экран, всё равно системе нужно будет какое-то время для возвращения к исходным показателям. А до этого дисплей так и будет продолжать тупить.
К счастью, сейчас у некоторых дисплеев есть специальные технологии сканирования, позволяющие не путать касание пальца и воды. Они сочетают сканирование самоёмкости и взаимной ёмкости.