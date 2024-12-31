Вода как «палец-самозванец»: почему экран смартфона тупит, когда на него попадают капли жидкости

Что касается экранов с взаимной ёмкостью, то здесь при попадании воды на поверхность дисплея он получает противоречивые сигналы. В результате смартфон тоже не может реагировать на ваши действия как надо.

И даже если вы протрёте экран, всё равно системе нужно будет какое-то время для возвращения к исходным показателям. А до этого дисплей так и будет продолжать тупить.

К счастью, сейчас у некоторых дисплеев есть специальные технологии сканирования, позволяющие не путать касание пальца и воды. Они сочетают сканирование самоёмкости и взаимной ёмкости.