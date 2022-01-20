Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году

С каждым годом появляется всё больше аксессуаров для разных моделей iPhone. Такие девайсы помогают расширить функциональность смартфонов и сделать их более удобными. О них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.