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Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году

По версии экспертов BBC Science Focus Magazine
Сейчас существует множество самых разных аксессуаров для iPhone. Редакция BBC Science Focus Magazine перечислила самые полезные из них.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году

С каждым годом появляется всё больше аксессуаров для разных моделей iPhone. Такие девайсы помогают расширить функциональность смартфонов и сделать их более удобными. О них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Belkin MagSafe. Подставка для автомобиля, которая позволит пользоваться устройством, когда вы за рулём. Кроме того, если ваш iPhone совместим с MagSafe, то можно будет заряжать аппарат прямо на этой панели. Закреплять смартфон при помощи Belkin MagSafe можно как горизонтально, так и вертикально.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Joby GripTight ONE. Штатив поможет удерживать телефон в устойчивом положении для фото. Полезным он окажется и в том случае, если вам нужно сделать групповой снимок. Также устройство можно использовать как селфи-палку, а благодаря гибким ножкам его можно даже повесить на дерево при желании.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Belkin. Подставка для iPhone 12 с функцией отслеживания лица. Она может поворачивать аппарат на 360 градусов. Кроме того, здесь можно регулировать и угол наклона телефона.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Apple AirPods Max. Если вы любите смотреть фильмы, то вам понравится технология пространственного звучания, которой может похвастаться девайс. Также отличается устройство привлекательным дизайном. Установлены здесь и амбушюры с эффектом памяти, что даст возможность носить аксессуар с комфортом долгое время. Присутствует в наушниках, кроме того, функция шумоподавления и режим прозрачности.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Razer Kishi. Игровой контроллер, благодаря которому iPhone можно превратить в консоль. Подключается к смартфону устройство через порт Lightning.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Anker PowerLine III Flow. Отличается такой кабель интересным дизайном, гибкой и прочной конструкцией. На выбор есть такие цветовые варианты, как зелёный, белый, розовый, жёлтый и др.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Belkin Boost Charge Pro 3-in-1. Данный девайс даёт возможность одновременно заряжать три до трёх продуктов Apple: iPhone 12, Apple Watch и AirPods. Мощность устройства - 12 Вт. Используется здесь также технология MagSafe, поэтому можно просто положить смартфон на подставку для зарядки.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
  1. Bellroy. Такой чехол сделан из кожи. Внутрь чехла можно поместить три пластиковые карты. Кроме того, есть отделение для хранения SIM-карты. Подходит этот аксессуар для самых разных моделей iPhone: SE до 13 Pro Max.
Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году
Источник: BBC Science Focus Magazine
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