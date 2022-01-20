Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 году

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Восемь лучших аксессуаров для iPhone в 2022 годуПо версии экспертов BBC Science Focus Magazine
Сейчас существует множество самых разных аксессуаров для iPhone. Редакция BBC Science Focus Magazine перечислила самые полезные из них.
С каждым годом появляется всё больше аксессуаров для разных моделей iPhone. Такие девайсы помогают расширить функциональность смартфонов и сделать их более удобными. О них - ниже.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Belkin MagSafe. Подставка для автомобиля, которая позволит пользоваться устройством, когда вы за рулём. Кроме того, если ваш iPhone совместим с MagSafe, то можно будет заряжать аппарат прямо на этой панели. Закреплять смартфон при помощи Belkin MagSafe можно как горизонтально, так и вертикально.
- Joby GripTight ONE. Штатив поможет удерживать телефон в устойчивом положении для фото. Полезным он окажется и в том случае, если вам нужно сделать групповой снимок. Также устройство можно использовать как селфи-палку, а благодаря гибким ножкам его можно даже повесить на дерево при желании.
- Belkin. Подставка для iPhone 12 с функцией отслеживания лица. Она может поворачивать аппарат на 360 градусов. Кроме того, здесь можно регулировать и угол наклона телефона.
- Apple AirPods Max. Если вы любите смотреть фильмы, то вам понравится технология пространственного звучания, которой может похвастаться девайс. Также отличается устройство привлекательным дизайном. Установлены здесь и амбушюры с эффектом памяти, что даст возможность носить аксессуар с комфортом долгое время. Присутствует в наушниках, кроме того, функция шумоподавления и режим прозрачности.
- Razer Kishi. Игровой контроллер, благодаря которому iPhone можно превратить в консоль. Подключается к смартфону устройство через порт Lightning.
- Anker PowerLine III Flow. Отличается такой кабель интересным дизайном, гибкой и прочной конструкцией. На выбор есть такие цветовые варианты, как зелёный, белый, розовый, жёлтый и др.
- Belkin Boost Charge Pro 3-in-1. Данный девайс даёт возможность одновременно заряжать три до трёх продуктов Apple: iPhone 12, Apple Watch и AirPods. Мощность устройства - 12 Вт. Используется здесь также технология MagSafe, поэтому можно просто положить смартфон на подставку для зарядки.
- Bellroy. Такой чехол сделан из кожи. Внутрь чехла можно поместить три пластиковые карты. Кроме того, есть отделение для хранения SIM-карты. Подходит этот аксессуар для самых разных моделей iPhone: SE до 13 Pro Max.
Источник: BBC Science Focus Magazine