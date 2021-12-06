Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

Сейчас на рынке есть большое количество самых разных зарядных устройств. Их делают и популярные бренды типа Samsung, AUKEY и пр. Однако как выбрать из всего многообразия подходящую зарядку? Для этого эксперты Android Headlines подготовили список лучших зарядных устройств из представленных на данный момент.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Anker PowerPort III

Лучшее зарядное устройство для смартфона

Стоимость: $ 11.99

Компактное зарядное устройство, которое может заряжаться довольно быстро. Имеет мощность до 18 Вт. Совместимо оно и со старыми моделями смартфонов, так как его скорость автоматически устанавливается в зависимости от того, какой телефон подключен.