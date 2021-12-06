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Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

Перечисляют эксперты портала Android Headlines
Авторы Android Headlines составили подборку наиболее мощных и качественных зарядок для любых мобильных устройств.

Сейчас на рынке есть большое количество самых разных зарядных устройств. Их делают и популярные бренды типа Samsung, AUKEY и пр. Однако как выбрать из всего многообразия подходящую зарядку? Для этого эксперты Android Headlines подготовили список лучших зарядных устройств из представленных на данный момент.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Anker PowerPort III

Лучшее зарядное устройство для смартфона

Стоимость: $ 11.99

Компактное зарядное устройство, которое может заряжаться довольно быстро. Имеет мощность до 18 Вт. Совместимо оно и со старыми моделями смартфонов, так как его скорость автоматически устанавливается в зависимости от того, какой телефон подключен.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

2. AUKEY Omnia 65W

Лучшее зарядное устройство с двумя портами

Стоимость: $25.49

Это отличный вариант двухпортового зарядного устройства, так как оно имеет разъёмы USB-A и USB-C. Максимальная мощность двух портов в сумме - 65 Вт. Этой мощности хватит для зарядки ноутбуков с USB-C типа MacBook Pro. В то же время для смартфонов мощность будет ограничена 25 Вт или 18 Вт. В целом это неплохое универсальное зарядное устройство.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

3. Anker PowerPort Atom PD 4

Лучшее зарядное устройство мощностью 100 Вт для телефона с USB-C

Стоимость: $99

Если вы работаете удалённо, то это устройство вам очень поможет. Оно оснащено двумя портами USB-A, общая мощность которых - 100 Вт. Также устройство способно заряжать через USB-C - мощность тоже будет равняться 100 Вт, чего хватит для ноутбука. Это отличная модель, которая будет заряжать сразу несколько устройств.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

4. Spigen SteadiBoost

Лучшее автомобильное зарядное устройство USB-C

Стоимость: $19.99

Мощность устройства - 45 Вт. Оснащено оно портом USB-C (до 27 Вт) и USB-A. Вы получите возможность быстро зарядить смартфон даже в пути. Также при зарядке через USB-A можно использовать технологию Quick Charge 3.0.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

5. Samsung 25W PD

Лучшее зарядное устройство для смартфона на 25 Вт

Стоимость: $12.99

Это зарядное устройство идёт в комплекте с Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2. Однако заряжать при помощью него можно и другие смартфоны Samsung. Мощность зарядки - 25 Вт. Также устройство оснащено технологией, которая делает функцию быстрой зарядки безопаснее.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

6. AUKEY Swift 18W

Лучшее зарядное устройство для путешествий

Стоимость: $9.99

Это зарядное устройство мощностью 18 Вт со складной вилкой. Благодаря этому оно займёт в сумке меньше места.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

7. AUKEY USB-C Power Bank

Лучшее портативное зарядное устройство

Стоимость: $39.99

Это ультратонкое устройство, имеющее мощность 10 000 мА*ч. Этого хватит для полной зарядки большинства смартфонов. Из портов здесь есть три USB-A, один micro USB и один USB-C.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

8. AmazonBasics 40W

Лучшее зарядное устройство с четырьмя портами

Стоимость: $19.99

Устройство оснащено четырьмя портами, имеет мощность до 40 Вт. Правда, здесь нет быстрой зарядки. Однако благодаря этому зарядному устройству вы сможете одновременно заряжать смартфон, часы, планшет и многое другое.

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов
Источник: Android Headlines
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