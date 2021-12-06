Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфонов

Восемь лучших неоригинальных зарядных устройств для смартфоновПеречисляют эксперты портала Android Headlines
Сейчас на рынке есть большое количество самых разных зарядных устройств. Их делают и популярные бренды типа Samsung, AUKEY и пр. Однако как выбрать из всего многообразия подходящую зарядку? Для этого эксперты Android Headlines подготовили список лучших зарядных устройств из представленных на данный момент.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Anker PowerPort III
Лучшее зарядное устройство для смартфона
Стоимость: $ 11.99
Компактное зарядное устройство, которое может заряжаться довольно быстро. Имеет мощность до 18 Вт. Совместимо оно и со старыми моделями смартфонов, так как его скорость автоматически устанавливается в зависимости от того, какой телефон подключен.
2. AUKEY Omnia 65W
Лучшее зарядное устройство с двумя портами
Стоимость: $25.49
Это отличный вариант двухпортового зарядного устройства, так как оно имеет разъёмы USB-A и USB-C. Максимальная мощность двух портов в сумме - 65 Вт. Этой мощности хватит для зарядки ноутбуков с USB-C типа MacBook Pro. В то же время для смартфонов мощность будет ограничена 25 Вт или 18 Вт. В целом это неплохое универсальное зарядное устройство.
3. Anker PowerPort Atom PD 4
Лучшее зарядное устройство мощностью 100 Вт для телефона с USB-C
Стоимость: $99
Если вы работаете удалённо, то это устройство вам очень поможет. Оно оснащено двумя портами USB-A, общая мощность которых - 100 Вт. Также устройство способно заряжать через USB-C - мощность тоже будет равняться 100 Вт, чего хватит для ноутбука. Это отличная модель, которая будет заряжать сразу несколько устройств.
4. Spigen SteadiBoost
Лучшее автомобильное зарядное устройство USB-C
Стоимость: $19.99
Мощность устройства - 45 Вт. Оснащено оно портом USB-C (до 27 Вт) и USB-A. Вы получите возможность быстро зарядить смартфон даже в пути. Также при зарядке через USB-A можно использовать технологию Quick Charge 3.0.
5. Samsung 25W PD
Лучшее зарядное устройство для смартфона на 25 Вт
Стоимость: $12.99
Это зарядное устройство идёт в комплекте с Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2. Однако заряжать при помощью него можно и другие смартфоны Samsung. Мощность зарядки - 25 Вт. Также устройство оснащено технологией, которая делает функцию быстрой зарядки безопаснее.
6. AUKEY Swift 18W
Лучшее зарядное устройство для путешествий
Стоимость: $9.99
Это зарядное устройство мощностью 18 Вт со складной вилкой. Благодаря этому оно займёт в сумке меньше места.
7. AUKEY USB-C Power Bank
Лучшее портативное зарядное устройство
Стоимость: $39.99
Это ультратонкое устройство, имеющее мощность 10 000 мА*ч. Этого хватит для полной зарядки большинства смартфонов. Из портов здесь есть три USB-A, один micro USB и один USB-C.
8. AmazonBasics 40W
Лучшее зарядное устройство с четырьмя портами
Стоимость: $19.99
Устройство оснащено четырьмя портами, имеет мощность до 40 Вт. Правда, здесь нет быстрой зарядки. Однако благодаря этому зарядному устройству вы сможете одновременно заряжать смартфон, часы, планшет и многое другое.