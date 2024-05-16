Восстановленный флагман Xiaomi Mi 11 купили на Ali за 15к и протестировали

Xiaomi Mi 11 - флагман 2021 года. Но как он себя показывает сейчас, особенно в восстановленном варианте?

В комплекте с Xiaomi Mi 11 нет ничего, кроме самого устройства, документации и скрепки для открытия лотка для SIM-карт.

Задняя панель у смартфона сделана из искусственной кожи. Также у него отличная эргономика, то есть его удобно держать в руке. При этом у Mi 11 отсутствует защита от воды и пыли.

Диагональ у Xiaomi Mi 11 составляет 6,81 дюйма, плотность пикселей - 551 ppi, разрешение - 3200х1440. Частота обновления экрана у него - 120 Гц, тач - до 480 Гц. Максимальная яркость составила у смартфона 1300 нит.

Существуют у Mi 11 версии памяти с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. У ведущего был первый вариант. Работает он на процессоре Snapdragon 888. Сейчас его «задушили» алгоритмами, чтобы он не нагревался сильнее 43 градусов, но побочным эффектом этого является снижение производительности.