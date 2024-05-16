Восстановленный флагман Xiaomi Mi 11 купили на Ali за 15к и протестировали

Восстановленный флагман Xiaomi Mi 11 купили на Ali за 15к и протестировалиИ он оказался очень неплохим
Xiaomi Mi 11 - флагман 2021 года. Но как он себя показывает сейчас, особенно в восстановленном варианте?
В комплекте с Xiaomi Mi 11 нет ничего, кроме самого устройства, документации и скрепки для открытия лотка для SIM-карт.
Задняя панель у смартфона сделана из искусственной кожи. Также у него отличная эргономика, то есть его удобно держать в руке. При этом у Mi 11 отсутствует защита от воды и пыли.
Диагональ у Xiaomi Mi 11 составляет 6,81 дюйма, плотность пикселей - 551 ppi, разрешение - 3200х1440. Частота обновления экрана у него - 120 Гц, тач - до 480 Гц. Максимальная яркость составила у смартфона 1300 нит.
Существуют у Mi 11 версии памяти с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. У ведущего был первый вариант. Работает он на процессоре Snapdragon 888. Сейчас его «задушили» алгоритмами, чтобы он не нагревался сильнее 43 градусов, но побочным эффектом этого является снижение производительности.
На задней панели у Mi 11 три камеры: основная на 108 МП с оптической стабилизацией, широкоугольная на 13 МП с углом обзора 123 градуса и без автофокуса, телемакро на 5 МП с автофокусом. Макрофото действительно получаются на смартфон отличные, но всё же это специфичная функция. В дневное время ультраширик даёт тоже неплохие результаты. Примеры фото вы можете увидеть выше.
В целом Mi 11 предоставляет больше фотовозможностей, чем многие новые смартфоны до 20 тысяч рублей. По сравнению с Xiaomi 13 он снимает довольно похоже, только HDR работает у 13-й версии лучше. Также фото при приближении объектов будут получаться на Mi 11 слабые. Фронтальная камера имеет 20 МП и при хорошем освещении может делать неплохие снимки.
Видео записывать можно на Mi 11 максимум в 8К 30 к/с, только там не будет стабилизации. По возможностям видеосъёмки этот смартфон тоже будет лучше новых устройств до 20 тысяч рублей.
Однако нужно понимать, что автономность - это не сильная сторона Xiaomi Mi 11. При этом смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт, реверсивную на 10 Вт, проводную на 55 Вт. С 0 до 100% заряжаться он будет 50 с лишним минут.
Вывод
За 15 тысяч рублей Xiaomi Mi 11 - это просто находка для людей, которые хотят получить старый флагман. В бюджетниках за ту же цену вы не найдёте высокую плотность пикселей дисплея, металл в корпусе, поддержку беспроводной зарядки, съёмку в 4К 60 к/с со стабилизацией. Однако если вы нацелены на долгосрочное пользование смартфоном, то лучше взять всё-таки новое устройство.