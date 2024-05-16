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Телефоны
Опубликовано 16 мая 2024, 05:15
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Восстановленный флагман Xiaomi Mi 11 купили на Ali за 15к и протестировали

И он оказался очень неплохим
В одном из выпусков на YouTube-канале «i-shoppers обзоры» проверили, насколько хорошо сейчас работает восстановленный Xiaomi Mi 11 и стоит ли его заказывать.
Восстановленный флагман Xiaomi Mi 11 купили на Ali за 15к и протестировали
© i-shoppers обзоры

Xiaomi Mi 11 - флагман 2021 года. Но как он себя показывает сейчас, особенно в восстановленном варианте?

В комплекте с Xiaomi Mi 11 нет ничего, кроме самого устройства, документации и скрепки для открытия лотка для SIM-карт.

Задняя панель у смартфона сделана из искусственной кожи. Также у него отличная эргономика, то есть его удобно держать в руке. При этом у Mi 11 отсутствует защита от воды и пыли.

Диагональ у Xiaomi Mi 11 составляет 6,81 дюйма, плотность пикселей - 551 ppi, разрешение - 3200х1440. Частота обновления экрана у него - 120 Гц, тач - до 480 Гц. Максимальная яркость составила у смартфона 1300 нит.

Существуют у Mi 11 версии памяти с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. У ведущего был первый вариант. Работает он на процессоре Snapdragon 888. Сейчас его «задушили» алгоритмами, чтобы он не нагревался сильнее 43 градусов, но побочным эффектом этого является снижение производительности.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© i-shoppers обзоры

На задней панели у Mi 11 три камеры: основная на 108 МП с оптической стабилизацией, широкоугольная на 13 МП с углом обзора 123 градуса и без автофокуса, телемакро на 5 МП с автофокусом. Макрофото действительно получаются на смартфон отличные, но всё же это специфичная функция. В дневное время ультраширик даёт тоже неплохие результаты. Примеры фото вы можете увидеть выше.

В целом Mi 11 предоставляет больше фотовозможностей, чем многие новые смартфоны до 20 тысяч рублей. По сравнению с Xiaomi 13 он снимает довольно похоже, только HDR работает у 13-й версии лучше. Также фото при приближении объектов будут получаться на Mi 11 слабые. Фронтальная камера имеет 20 МП и при хорошем освещении может делать неплохие снимки.

Видео записывать можно на Mi 11 максимум в 8К 30 к/с, только там не будет стабилизации. По возможностям видеосъёмки этот смартфон тоже будет лучше новых устройств до 20 тысяч рублей.

Однако нужно понимать, что автономность - это не сильная сторона Xiaomi Mi 11. При этом смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт, реверсивную на 10 Вт, проводную на 55 Вт. С 0 до 100% заряжаться он будет 50 с лишним минут.

Вывод

За 15 тысяч рублей Xiaomi Mi 11 - это просто находка для людей, которые хотят получить старый флагман. В бюджетниках за ту же цену вы не найдёте высокую плотность пикселей дисплея, металл в корпусе, поддержку беспроводной зарядки, съёмку в 4К 60 к/с со стабилизацией. Однако если вы нацелены на долгосрочное пользование смартфоном, то лучше взять всё-таки новое устройство.