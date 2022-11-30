Вот как защитить смартфон в морозы

Вот как защитить смартфон в морозыИ как сохранить заряд батареи зимой
Аккумуляторы, которые устанавливают в современных смартфонах, основаны на технологии литий-полимер или литий-ион. Отличаются друг от друга они типом электролита, который используется: твёрдый либо жидкий. И с особенностями этих батарей и связано то, что мобильники на холоде быстро разряжаются.
Фото: Cell Phone Repair
Из двух разновидностей аккумуляторов смартфонов лучше холод переносят литий-полимерные. Но они всё равно на морозе разряжаются.
При охлаждении смартфона до 0 градусов по Цельсию аккумулятор потеряет 20-40 % ёмкости. К счастью, при возвращении к нормальной температуре его ёмкость восстанавливается.
Кроме того, устойчивость смартфона к холоду зависит от нескольких факторов. Это теплопроводность материала корпуса (металлический остужается быстрее), ёмкость аккумулятора (чем больше, тем медленнее теряется заряд), наличие чехла (работает как дополнительная защита от холода), время нахождения на морозе.
Если вы надолго выходите из дома зимой, то вам могут помочь сохранить заряд следующие советы. Кладите смартфон во внутренние карманы, то есть ближе к телу; доставайте устройство только при крайней необходимости; как можно меньше разговаривайте по телефону; отключите программы и сервисы, которыми вы не пользуетесь; снизьте яркость экрана, если пользуетесь навигацией.
Также после возвращения с мороза не ставьте сразу же аппарат на зарядку. Подождите сначала, пока корпус смартфона согреется до комнатной температуры.