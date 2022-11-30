Вот как защитить смартфон в морозы

Кроме того, устойчивость смартфона к холоду зависит от нескольких факторов. Это теплопроводность материала корпуса (металлический остужается быстрее), ёмкость аккумулятора (чем больше, тем медленнее теряется заряд), наличие чехла (работает как дополнительная защита от холода), время нахождения на морозе.

Если вы надолго выходите из дома зимой, то вам могут помочь сохранить заряд следующие советы. Кладите смартфон во внутренние карманы, то есть ближе к телу; доставайте устройство только при крайней необходимости; как можно меньше разговаривайте по телефону; отключите программы и сервисы, которыми вы не пользуетесь; снизьте яркость экрана, если пользуетесь навигацией.

Также после возвращения с мороза не ставьте сразу же аппарат на зарядку. Подождите сначала, пока корпус смартфона согреется до комнатной температуры.