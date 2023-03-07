Вроде бы Realme 10 Pro и 10 Pro Plus одинаковы по камерам. Или нет?Эти смартфоны сравнили по фото- и видеосъёмке
Допустим, вы хотите купить Realme с неплохой камерой. Какую модель из двух тогда стоит выбрать: Realme 10 Pro или Realme 10 Pro Plus?
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по качеству фото и видео, а также по характеристикам смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro Plus. Отличаются ли эти устройства друг от друга по камерам?
С точки зрения видео лучше оказывается 10 Pro Plus: хотя бы потому, что в отличие от 10 Pro он может снимать в 4К 30 к/с (а 10 Pro - только в Full HD 30 к/с). Также динамический диапазон заметно шире у 10 Pro Plus: небо на видео он не засвечивает. При этом стабилизация лучше работает на Pro-версии, хотя на ней картинка немного обрезается при съёмке. Если сравнивать съёмку в Full HD 30 к/с, то изображение в целом лучше получается тоже на 10 Pro Plus, в том числе в плане стабилизации в ночное время.
По части фото результаты разнятся. Например, портретные снимки временами получаются лучше на 10 Pro в целом, хотя деталей больше на 10 Pro Plus. На некоторых фотографиях с 10 Pro Plus заметны пересветы, в то время как на 10 Pro такого нет. При плохом освещении 10 Pro Plus вновь становится лидером. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
За счёт более узких граней в руке 10 Pro Plus ощущается как более тонкий смартфон по сравнению с 10 Pro.
Сильно отличаются друг от друга 10 Pro и 10 Pro Plus также по дисплеям. У 10 Pro стоит IPS-матрица, а у 10 Pro Plus - AMOLED. Соответственно, на последнем цвета более контрастные и глубокие.
Несмотря на то что процессоры на смартфонах стоят разные, работают в целом устройства с примерно одинаковой скоростью. Чуть быстрее реагирует на нажатие, правда, 10 Pro Plus. В AnTuTu 10 Pro набирает 422 тысячи баллов (Snapdragon 695), 10 Pro Plus - 255 тысячи баллов (Dimensity 1080 5G). По троттлингу устройства тоже показывают хорошие результаты: снижения производительности практически нет. Также на обоих смартфонах вы сможете играть в Genshin Impact на максимальных настройках графики.
В комплекте с 10 Pro идёт 33-ваттный аккумулятор, который заряжает полностью смартфон на 1 час 10-20 минут. Вместе с 10 Pro Plus вы получаете зарядку мощностью 67 Вт, благодаря которой 100% заряда можно получить через 45 минут. В обоих случаях смартфона вам точно хватит на целый день.
Вывод
Оба смартфона - и Realme 10 Pro, и Realme 10 Pro Plus - можно назвать отличными представителями средней ценовой категории (в пределах 20 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно). Хотя, конечно, на рынке сегодня у них довольно много конкурентов, в том числе Samsung, Pixel и другие смартфоны.