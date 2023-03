Вроде бы Realme 10 Pro и 10 Pro Plus одинаковы по камерам. Или нет?

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по качеству фото и видео, а также по характеристикам смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro Plus. Отличаются ли эти устройства друг от друга по камерам?

С точки зрения видео лучше оказывается 10 Pro Plus: хотя бы потому, что в отличие от 10 Pro он может снимать в 4К 30 к/с (а 10 Pro - только в Full HD 30 к/с). Также динамический диапазон заметно шире у 10 Pro Plus: небо на видео он не засвечивает. При этом стабилизация лучше работает на Pro-версии, хотя на ней картинка немного обрезается при съёмке. Если сравнивать съёмку в Full HD 30 к/с, то изображение в целом лучше получается тоже на 10 Pro Plus, в том числе в плане стабилизации в ночное время.

По части фото результаты разнятся. Например, портретные снимки временами получаются лучше на 10 Pro в целом, хотя деталей больше на 10 Pro Plus. На некоторых фотографиях с 10 Pro Plus заметны пересветы, в то время как на 10 Pro такого нет. При плохом освещении 10 Pro Plus вновь становится лидером. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.