Вроде бы Samsung Galaxy A13 ужасен? За что его тогда покупают?

Samsung Galaxy A13 - это самая дешёвая модель серии А этого года. И вот почему люди покупают этот смартфон.

Экран у А13 - с разрешением Full HD+, и это очень неплохо для самого недорого аппарата в серии. Диагональ при этом составляет 6,6 дюйма, матрица - TFT LCD. На солнце у смартфона яркости вполне хватает. Разблокировка по отпечатку пальца (сканер при этом находится в кнопке блокировки) работает быстро. Также есть возможность расширить память при помощи карты памяти.

Всего есть несколько версий смартфона. С 3/32 ГБ, 4/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Аппарат в последней комплектации специалист брать не советует - вместо него лучше приобрести модель постарше: например, А23.

В AnTuTu набирает А13 133 тысячи баллов (результаты - ниже), и это мало. Работает смартфон на Android 12. А модель процессора, которая здесь стоит, - это Exynos 850.