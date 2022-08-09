Вроде бы Samsung Galaxy A13 ужасен? За что его тогда покупают?Объясняет эксперт
Samsung Galaxy A13 - это самая дешёвая модель серии А этого года. И вот почему люди покупают этот смартфон.
Экран у А13 - с разрешением Full HD+, и это очень неплохо для самого недорого аппарата в серии. Диагональ при этом составляет 6,6 дюйма, матрица - TFT LCD. На солнце у смартфона яркости вполне хватает. Разблокировка по отпечатку пальца (сканер при этом находится в кнопке блокировки) работает быстро. Также есть возможность расширить память при помощи карты памяти.
Всего есть несколько версий смартфона. С 3/32 ГБ, 4/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Аппарат в последней комплектации специалист брать не советует - вместо него лучше приобрести модель постарше: например, А23.
В AnTuTu набирает А13 133 тысячи баллов (результаты - ниже), и это мало. Работает смартфон на Android 12. А модель процессора, которая здесь стоит, - это Exynos 850.
Работает в целом А13 очень неторопливо. То есть для повседневных задач аппарат точно подойдёт, а в игры получится поиграть лишь на минимальных настройках графики. Хотя нужно сказать, что при нагрузке смартфон не греется.
Ёмкость аккумулятора у А13 - 5000 мА*ч. Хватать вам смартфона поэтому будет на 1,5-2 дня. В комплекте с устройством также идёт зарядка в 15 Вт.
Что касается камер, то основной объектив здесь имеет разрешение в 50 МП. Есть ещё ультраширокоугольная камера (5 МП), датчик глубины (2 МП) и макрообъектив (2 МП). Селфи-камера работает довольно неплохо, причём у неё появился режим HDR. Видео можно снимать на основную камеру в Full HD 30 к/с, но без оптической стабилизации. Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
Вывод
По словам эксперта, у Samsung самая дешёвая модель А-серии изменилась в лучшую сторону. У смартфона появился экран с Full HD+, камеры с HDR и цифровой стабилизацией, а также сканер отпечатка в кнопке блокировки.