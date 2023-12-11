Все хотели сравнить, но стеснялись: OnePlus 11 против iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max в Индии стоит почти в три раза дороже, чем OnePlus 11. А насколько велика разница между ними будет по качеству камер?

Днём у основной камеры OnePlus цветопередача получается более реалистичной. Иногда этот смартфон даже выдаёт больше деталей и лучше обрабатывает фото вечером, в то время как iPhone делает снимки более контрастными.

Основной модуль при этом у iPhone 15 Pro Max в отличие от этого же модуля у OnePlus 11 не может делать фото близко.

Широкоугольная камера у OnePlus 11 некоторые фото делает даже лучше, чем камера iPhone. При этом в макросъёмке на ширик побеждает уже смартфон от Apple.