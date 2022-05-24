Все смартфоны Samsung серий S21 и S22 сравнили по игровой производительности

Эксперты Golden Reviewer в одном из выпусков запустили Gensin Impact на четырёх смартфонах Samsung. Это S21 Ultra на Snapdragon 888, S21 Ultra на Exynos 2100, S22 Ultra на Exynos 2200 и S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1. Тестировалась игра на максимальных настройках графики, а FPS в настройках был установлен на 60 к/с. Всего ведущий играл в проект примерно 10 минут.

После завершения тестирования устройства нагрелись по-разному. Самая высокая максимальная температура была у S21 Ultra на Snapdragon 888: 47 градусов Цельсия. Меньше всего нагрелся S22 Ultra на Exynos 2200: 45,7 градусов Цельсия. У S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1 максимальная температура составила 46,5 градусов Цельсия, у S21 Ultra на Exynos 2100 - 46,3 градуса.