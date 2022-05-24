Все смартфоны Samsung серий S21 и S22 сравнили по игровой производительности

Все смартфоны Samsung серий S21 и S22 сравнили по игровой производительностиЗапускали на устройствах игру Genshin Impact
Эксперты Golden Reviewer в одном из выпусков запустили Gensin Impact на четырёх смартфонах Samsung. Это S21 Ultra на Snapdragon 888, S21 Ultra на Exynos 2100, S22 Ultra на Exynos 2200 и S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1. Тестировалась игра на максимальных настройках графики, а FPS в настройках был установлен на 60 к/с. Всего ведущий играл в проект примерно 10 минут.
После завершения тестирования устройства нагрелись по-разному. Самая высокая максимальная температура была у S21 Ultra на Snapdragon 888: 47 градусов Цельсия. Меньше всего нагрелся S22 Ultra на Exynos 2200: 45,7 градусов Цельсия. У S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1 максимальная температура составила 46,5 градусов Цельсия, у S21 Ultra на Exynos 2100 - 46,3 градуса.
Что касается средней частоты кадров, то победителем оказался S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1. Средний FPS у него равнялся 42,1 к/с. На втором месте находится S21 Ultra на SD 888 (40,2 к/с), далее идут S21 Ultra на E2100 (36,1 к/с) и S22 Ultra на E2200 (35,4 к/с). Разница между Snapdragon 8 Gen1 и Snapdragon 888 составила всего 5 процентов. Что же касается Exynos 2100 и Exynos 2200, то эти процессоры в играх показывают себя практически одинаково.
Если говорить об энергопотреблении, то в этом плане выделяется S22 Ultra на Snapdragon 8 Gen1 и S21 Ultra на Snapdragon 888. Они потребляют несколько больше энергии, чем их аналоги на E2100 и E2200.