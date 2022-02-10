Вы купили восстановленный iPhone 8 на AliExpress или eBay: что вас ждёт

Важно также проверять у iPhone 8 работу сканера отпечатка пальцев, как и работу кнопки. У ведущего всё работает хорошо. При этом кнопка внизу экрана установлена не физическая - она просто имитирует нажатие. При разблокировке также работает вибрация, в настройках даже можно выбрать один из трёх вариантов: сильную, среднюю и слабую.

Помимо этого, нужно после покупки протестировать аккумулятор. Конкретно в iPhone 8 он имеет ёмкость даже меньше 2000 мА*ч, и в 2022 году это очень мало. В целом аппарат может хватить на один день - часов до семи вечера.

Также необходимо обратить внимание на работу экрана при длительном нажатии. У эксперта при лёгком нажатии всё работало хорошо, а при сильном немного «плыло». Ещё один момент - проверка того, по всей ли поверхности экрана смартфон реагирует на касание пальцем.

Далее - операционная система. Установлена в iPhone 8 версия 15.1. При этом обновлять аппарат всё ещё можно.

После этого ведущий перешёл к камере. Нужно при проверке телефона тоже сделать тестовые фото и видео, чтобы проверить её работу.

А вот с серийным номером устройства вышел небольшой казус. Оказалось, что пришедший из Китая iPhone был изначально красного цвета.

Русский язык на этом смартфоне есть, хотя выпускался он изначально для Китая. Также присутствует поддержка 3G, 4G. А вот 5G здесь нет.

В тесте Antutu этот iPhone 8 получил 340457 баллов. Это очень неплохая производительность для почти 5-летнего аппарата.

Наконец, важно проверить звук. Установлены в iPhone 8 стереодинамики. Однако в процессе тестирования при воспроизведении видео на YouTube у ведущего перестала реагировать на касание кнопка Play. После перезапуска приложения эта проблема исчезла.