Вы только не смейтесь, но iPhone 14 Pro сравнили по камере с Realme 10 Pro+. Велика ли разница?

По цене между Realme 10 Pro+ и iPhone 14 Pro разница огромная. Но действительно ли iPhone выдаёт картинку в пять раз лучше, чем Realme?

У Realme 10 Pro+ на задней панели стоят три камеры. Это основной объектив (108 МП), сверхширик (8 МП) и макро (2 МП). iPhone 14 Pro в свою очередь оснащён основной камерой в 48 МП, свершириком в 12 МП, макро в 12 МП. Фронтальная камера у Realme имеет разрешение 16 МП, у iPhone - 12 МП.

Сравнивались у смартфоном именно основные камеры. В дневное время фото с обоих устройств получаются практически одинаковыми. Различия между аппаратами заключаются в контрасте и цветопередаче. У iPhone контрастность в целом выше. Кроме того, у Realme бывают проблемы с балансом белого.