Вы только не смейтесь, но iPhone 14 Pro сравнили по камере с Realme 10 Pro+. Велика ли разница?Намного ли айфон лучше фотографирует и записывает видео?
На YouTube-канале TecworkZ эксперт сравнил по качеству фотографий и видео два смартфона: Realme 10 Pro+ и iPhone 14 Pro.
По цене между Realme 10 Pro+ и iPhone 14 Pro разница огромная. Но действительно ли iPhone выдаёт картинку в пять раз лучше, чем Realme?
У Realme 10 Pro+ на задней панели стоят три камеры. Это основной объектив (108 МП), сверхширик (8 МП) и макро (2 МП). iPhone 14 Pro в свою очередь оснащён основной камерой в 48 МП, свершириком в 12 МП, макро в 12 МП. Фронтальная камера у Realme имеет разрешение 16 МП, у iPhone - 12 МП.
Сравнивались у смартфоном именно основные камеры. В дневное время фото с обоих устройств получаются практически одинаковыми. Различия между аппаратами заключаются в контрасте и цветопередаче. У iPhone контрастность в целом выше. Кроме того, у Realme бывают проблемы с балансом белого.
Также на Realme не всегда корректно работает HDR. Изображения получаются недостаточно контрастными.
Что касается макросъёмки, то Realme позволяет близко подойти к объекту. Однако часто телефон не может сфокусироваться на этом объекте. Но в целом хорошие снимки в этом режиме получаются с обоих устройств.
Если сравнивать фотографии в режиме 108 МП с Realme и в режиме 48 МП с iPhone, то разница будет состоять вот в чём. Прежде всего, видны отличия в цветопередаче и контрасте. При увеличении снимков видно, что деталей больше на Realme, однако он выдаёт и больше шумов по сравнению с iPhone 14 Pro.
Деталей и чёткости больше на портретных снимках, сделанных с iPhone. Также на нём оттенок кожи кажется более естественным.
В условиях слабого освещения оба смартфона делают хорошие снимки. Однако iPhone выдаёт более реалистичные цвета, и фотографии с iPhone 14 Pro получаются немного более чёткими, с большим количеством деталей.
Селфи-фото получаются более чёткими и более детализированными - на iPhone 14 Pro. Но для того чтобы это заметить, нужно прямо присматриваться к снимкам.
Оба телефона на основную камеру могут записывать видео в 4К 30 к/с. Однако у iPhone при этом работает стабилизация в отличие от Realme. Также iPhone 14 Pro может снимать видео и в 4К 60 к/с, Realme 10 Pro+ - нет.
Вывод
В целом Realme 10 Pro+ отлично справился с большинством снимков в различных сценариях. И он довольно хорош по сравнению с iPhone 14 Pro. Из недостатков Realme можно выделить баланс белого и цветопередачу. По части видео даже флагманским Android-смартфонам сложно приблизиться к iPhone, однако вы сможете записывать качественное видео на Realme в 1080p. Но можно ли сказать, что камера iPhone 14 Pro в пять раз лучше камеры Realme 10 Pro+? Безусловно, iPhone показывает себя лучше, но не в пять раз.