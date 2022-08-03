Выбираем китайский смартфон с «максимальным» процессором дешевле 50 тысяч рублей: Xiaomi или OnePlus?Рассказал эксперт
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live в одном из выпусков выяснил, какой аппарат в работе и по характеристикам лучше: OnePlus 10 Pro или Xiaomi Poco F4 GT (в комплектации с 8/128 ГБ памяти). Первый из них можно заказать только из Китая, второй же официально продаётся в России.
Комплектация у обоих смартфонов хорошая. И Xiaomi, и OnePlus имеют в коробке чехол, быструю зарядку (у OnePlus мощность в 80 Вт, у Xiaomi - 120 Вт), защитную плёнку (сразу же наклеена на экран). Кроме того, вместе с Poco ещё идёт переходник для наушников.
Из особенностей самих устройств - наличие игровых курков у Poco и фирменного переключателя на беззвучный режим у OnePlus. Сканер отпечатка у аппаратов находится в разных местах. У OnePlus 10 Pro - встроен в экран, у Poco F4 GT - встроен в кнопку разблокировки.
Диагональ экрана в обоих случаях почти одинаковая. У Poco - 6,67 дюйма, у OnePlus - 6,7 дюйма. Однако у OnePlus при этом рамки тоньше, выше разрешение и яркость. ШИМ на нём тоже не так сильно заметен, как на смартфоне от Xiaomi.
Процессор в том и в другом случае стоит на Poco и на OnePlus одинаковый. Это Snapdragon 8 Gen 1. При этом в AnTuTu больше баллов набирает Poco F4 GT, но и нагревается он тоже сильнее. Однако стабильнее оказывается OnePlus 10 Pro. Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже.
На Poco стоят обычные камеры среднего класса. Основной объектив имеет разрешение в 64 МП без оптической стабилизации. Что касается OnePlus, то он оснащён основным модулем в 48 МП с новым сенсором и оптической стабилизацией. Широкоугольный модуль у OnePlus имеет разрешение в 50 МП, у Xiaomi Poco - 8 МП. Из других объективов у OnePlus идёт телевик (8 МП) с функцией оптической стабилизации, а у Xiaomi - макрообъектив. Фронтальная камера отличается разрешением в 20 МП у Poco и в 32 МП у OnePlus.
Что касается снимков, то интереснее они получаются действительно на OnePlus 10 Pro. Причём у него в отличие от Poco работает стабилизация при фотографировании. Видеосъёмку на основную камеру Poco может вести максимум в 4К 60 к/с, а OnePlus - в 8К 24 к/с. Фронтальная камера может снимать в обоих случаях лишь в Full HD, однако у Poco - при 60 к/с, у OnePlus - 30 к/с.
Работают оба смартфона на базе Android 12. Оболочки у них тоже фирменные.
Хотя на Poco и на OnePlus стоят стереодинамики, у первого их четыре, а у второго - только два. Оба смартфона звучат громко, но чуть больше ведущему понравился по звуку OnePlus 10 Pro.
Ёмкость аккумулятора у Poco составляет 4700 мАч, у OnePlus - 5000 мАч. Кроме того, OnePlus поддерживает функцию беспроводной зарядки. Из двух устройств дольше работает при этом тоже OnePlus. Хотя обоих смартфонов вполне будет хватать на целый день.
Вывод
Xiaomi Poco F4 GT больше подойдёт, по словам эксперта, для любителей игр. К тому же стоит он меньше, греется не так сильно при нагрузке, но у него большой троттлинг. OnePlus 10 Pro представляет собой полноценный китайский флагман: у него отличный экран и хорошие камеры. То есть лучше всё-таки по почти всем показателям оказывается OnePlus, заключает ведущий.