Выбираем китайский смартфон с «максимальным» процессором дешевле 50 тысяч рублей: Xiaomi или OnePlus?

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live в одном из выпусков выяснил, какой аппарат в работе и по характеристикам лучше: OnePlus 10 Pro или Xiaomi Poco F4 GT (в комплектации с 8/128 ГБ памяти). Первый из них можно заказать только из Китая, второй же официально продаётся в России.

Комплектация у обоих смартфонов хорошая. И Xiaomi, и OnePlus имеют в коробке чехол, быструю зарядку (у OnePlus мощность в 80 Вт, у Xiaomi - 120 Вт), защитную плёнку (сразу же наклеена на экран). Кроме того, вместе с Poco ещё идёт переходник для наушников.

Из особенностей самих устройств - наличие игровых курков у Poco и фирменного переключателя на беззвучный режим у OnePlus. Сканер отпечатка у аппаратов находится в разных местах. У OnePlus 10 Pro - встроен в экран, у Poco F4 GT - встроен в кнопку разблокировки.

Диагональ экрана в обоих случаях почти одинаковая. У Poco - 6,67 дюйма, у OnePlus - 6,7 дюйма. Однако у OnePlus при этом рамки тоньше, выше разрешение и яркость. ШИМ на нём тоже не так сильно заметен, как на смартфоне от Xiaomi.

Процессор в том и в другом случае стоит на Poco и на OnePlus одинаковый. Это Snapdragon 8 Gen 1. При этом в AnTuTu больше баллов набирает Poco F4 GT, но и нагревается он тоже сильнее. Однако стабильнее оказывается OnePlus 10 Pro. Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже.