Выбираем китайский смартфон за 30-35 тысяч рублей: Xiaomi против Realme

Выбираем китайский смартфон за 30-35 тысяч рублей: Xiaomi против RealmeНа самом деле всё зависит от ваших потребностей
Ведущий канала DimaViper Live на YouTube в одном из выпусков сравнил по характеристикам и в работе Realme 9 Pro и Xiaomi Poco X4 Pro, а также выяснил, какую из двух моделей лучше всего приобретать.
Начал разбор эксперт с комплектации. Вместе с каждым из устройств вы получаете силиконовый чехол, скрепку для открытия лотков, инструкцию, кабель USB Type-C, зарядку (у Poco - в 67 Вт, у Realme - 33 Вт). При оба смартфона дают возможность установить либо две SIM-карты, либо SIM-карту и карту памяти. Кроме того, Poco отличается наличием ИК-порта и защитой от воды и пыли по стандарту IP53.
Работают Realme 9 Pro и Xiaomi Poco X4 Pro на базе одного процессора. Запустился при этом быстрее из этих двух смартфонов Poco.
Что касается дисплеев, то у Poco используется современная AMOLED-матрица, а у Realme - IPS. Разрешение в обоих случаях здесь Full HD+, частота обновления - 120 Гц. Разница заключается лишь в том, что у Poco цвета сами по себе более насыщенные, чёрные тона сами по себе глубокие, а экран - более энергоэффективен, чем IPS. В то же время от IPS-экрана не устают глаза.
По комплектации памяти смартфоны не совсем равны. У Poco 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, у Realme - 8 ГБ и 128 ГБ. Кроме того, Realme оснащён функцией расширения памяти: её можно увеличить ещё на 5 ГБ максимум. Установлен и на 9 Pro, и на X4 Pro процессор Snapdragon 695.
В тестах же лидирует из двух аппаратов Realme 9 Pro. Хотя разница не такая значительная.
Сравнил ведущий и камеры. Основной модуль у Poco имеет 108 МП, у Realme - 64 МП. Остальные объективы по характеристикам равны: 8 МП - широкоугольный, 2 МП - макрообъектив, 16 МП - фронтальная камера.
По качеству фото на основную камеру в помещении получаются практически одинаковыми. Цифровой зум в целом лучше на Poco: он позволяет приблизить в 10 раз, а Realme - в 6 раз. На фотографии с широкоугольной камеры шумов больше, наоборот, на Poco, а Realme сделал снимок лучше. В ночном режиме гораздо лучше фото вышло на Realme по сравнению с Poco X4 Pro. Примеры фотографий - ниже.
Присутствует разница и в прошивках. У Poco установлен «из коробки» Android 11, а 12-я версия только должна прийти. В то же время на Realme стоит сразу же Android 12.
Оснащены оба устройства двумя динамиками. Однако у Poco звук при просмотре видео, прослушивании музыки идёт из обоих динамиков, а у Realme - только из одного (второй - разговорный).
Вывод
По мнению эксперта, в целом оба смартфона - очень достойные. У каждого есть свои плюсы и минусы. У Poco из положительных моментов - AMOLED-экран, современный внешний вид, стереозвук, ИК-порт, у Realme - больший объём оперативной памяти, обновлённая версия Android, менее проблемная оболочка, возможность расширить объём оперативной памяти, лучшие показатели в бенчмарках.