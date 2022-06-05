Выбираем китайский смартфон за 30-35 тысяч рублей: Xiaomi против Realme

Ведущий канала DimaViper Live на YouTube в одном из выпусков сравнил по характеристикам и в работе Realme 9 Pro и Xiaomi Poco X4 Pro, а также выяснил, какую из двух моделей лучше всего приобретать.

Начал разбор эксперт с комплектации. Вместе с каждым из устройств вы получаете силиконовый чехол, скрепку для открытия лотков, инструкцию, кабель USB Type-C, зарядку (у Poco - в 67 Вт, у Realme - 33 Вт). При оба смартфона дают возможность установить либо две SIM-карты, либо SIM-карту и карту памяти. Кроме того, Poco отличается наличием ИК-порта и защитой от воды и пыли по стандарту IP53.

Работают Realme 9 Pro и Xiaomi Poco X4 Pro на базе одного процессора. Запустился при этом быстрее из этих двух смартфонов Poco.

Что касается дисплеев, то у Poco используется современная AMOLED-матрица, а у Realme - IPS. Разрешение в обоих случаях здесь Full HD+, частота обновления - 120 Гц. Разница заключается лишь в том, что у Poco цвета сами по себе более насыщенные, чёрные тона сами по себе глубокие, а экран - более энергоэффективен, чем IPS. В то же время от IPS-экрана не устают глаза.

По комплектации памяти смартфоны не совсем равны. У Poco 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, у Realme - 8 ГБ и 128 ГБ. Кроме того, Realme оснащён функцией расширения памяти: её можно увеличить ещё на 5 ГБ максимум. Установлен и на 9 Pro, и на X4 Pro процессор Snapdragon 695.

В тестах же лидирует из двух аппаратов Realme 9 Pro. Хотя разница не такая значительная.