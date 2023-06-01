Выбираем компактный крутой смартфон Samsung: Galaxy S23 или S22?

В целом разница между Samsung Galaxy S22 и S23 не особо большая. Вот что изменилось в новинке.

Прежде всего, это основные камеры. По характеристикам они вообще идентичны у S22 и S23, а на деле разница есть, но незначительная (см. фото ниже). Цвета стали более насыщенными, доработан оказался сам процесс съёмки. Помимо этого, Galaxy S23 может записывать видео в 8К 30 к/с вместо 24 к/с у S22, а также замедленная съёмка доступна в 1080p вместо 720p.

Фронтальная камера на S23 имеет уже 12 МП вместо 10 МП на S22. Разницу между ними вы тоже можете увидеть ниже.