Выбираем компактный крутой смартфон Samsung: Galaxy S23 или S22?Было ли раньше лучше?
В рамках выпуска на YouTube-канале «Нудный Обзорщик» ведущий объяснил, насколько отличается новый Galaxy S23 от предшественника S22 и стоит ли брать новинку.
В целом разница между Samsung Galaxy S22 и S23 не особо большая. Вот что изменилось в новинке.
Прежде всего, это основные камеры. По характеристикам они вообще идентичны у S22 и S23, а на деле разница есть, но незначительная (см. фото ниже). Цвета стали более насыщенными, доработан оказался сам процесс съёмки. Помимо этого, Galaxy S23 может записывать видео в 8К 30 к/с вместо 24 к/с у S22, а также замедленная съёмка доступна в 1080p вместо 720p.
Фронтальная камера на S23 имеет уже 12 МП вместо 10 МП на S22. Разницу между ними вы тоже можете увидеть ниже.
Изменился экран у Samsung S23 только яркостью. Она стала 800 нит вместо 780 нит, а в режиме HDR - 1750 нит вместо 1300 нит. Но если вы не пользуетесь смартфоном на максимальной яркости, то и разницы между ними не заметите.
Galaxy S22 работает на процессоре Exynos 2200, тогда как S23 - на Snapdragon 8 Gen 2. В целом S23 работает очень быстро и без лагов, а S22 - как недоработанный аппарат. Кроме того, нагревается Galaxy S23 тоже меньше по сравнению с S22.
За счёт прибавки в ёмкости аккумулятора вы получаете с S23 6-7 часов работы экрана (с S22 - максимум 5 часов).
Вывод
Несмотря на более высокую цену, всё же лучше остановить выбор на Galaxy S23. У новой модели более удачный процессор, чем у S22, а это залог стабильной работы всех функций телефона. Да и за скорость имеет смысл переплатить.