Выбираем мощный китайский смартфон среднего уровня: Realme GT2 Pro против Xiaomi Poco F4 GT

В комплекте с Realme GT2 Pro и Xiaomi Poco F4 GT идёт чехол (и дороже выглядит он у Realme), кабель для зарядки, блок питания (у Xiaomi - 120 Вт, у Realme - 65 Вт). Удобнее из двух устройств при этом в руке лежит Realme.

Запустились смартфоны практически одновременно. Более приятно смотрится экран на Realme GT2 Pro, так как у него более тонкие рамки. По характеристикам дисплеи устройств почти полностью совпадают, однако на Realme также можно включить повышенное разрешение.

По «железу» смартфоны тоже совпадают. На них установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1. Но троттлинг-тест гораздо лучше, например, проходит Realme по сравнению с Xiaomi. С результатами тестирования вы сможете ознакомиться ниже.