Выбираем мощный китайский смартфон среднего уровня: Realme GT2 Pro против Xiaomi Poco F4 GT

Выбираем мощный китайский смартфон среднего уровня: Realme GT2 Pro против Xiaomi Poco F4 GTНа какой из них лучше обратить внимание?
На YouTube-канале DimaViper Live ведущий сравнил по основным характеристикам два смартфона средней ценовой категории: Xiaomi Poco F4 GT и Realme GT2 Pro.
Фото: DimaViper Live
В комплекте с Realme GT2 Pro и Xiaomi Poco F4 GT идёт чехол (и дороже выглядит он у Realme), кабель для зарядки, блок питания (у Xiaomi - 120 Вт, у Realme - 65 Вт). Удобнее из двух устройств при этом в руке лежит Realme.
Запустились смартфоны практически одновременно. Более приятно смотрится экран на Realme GT2 Pro, так как у него более тонкие рамки. По характеристикам дисплеи устройств почти полностью совпадают, однако на Realme также можно включить повышенное разрешение.
По «железу» смартфоны тоже совпадают. На них установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1. Но троттлинг-тест гораздо лучше, например, проходит Realme по сравнению с Xiaomi. С результатами тестирования вы сможете ознакомиться ниже.
Что касается камер, то на Xiaomi Poco установлена основная камера в 64 МП, на Realme - в 50 МП. Широкоугольная камера у Poco имеет разрешение 8 МП, у его конкурента - 50 МП. Кроме того, Realme оснащён макрокамерой в 2 МП и объективом-микроскопом в 3 МП. Фронтальная камера у Xiaomi отличается разрешением в 20 МП, у Realme - в 32 МП. Превосходит Realme конкурента ещё и тем, что имеет оптическую стабилизацию.
По деталям днём снимки делают смартфоны примерно одинаковые. Но у Poco при этом они получаются слишком контрастные. С фронтальной камеры фотографии более чёткие получаются на Xiaomi Poco F4 GT. А вот в ночном режиме побеждает уже Realme. Примеры снимков - ниже.
По видеовозможностям побеждает тоже Realme, так как он может записывать видео максимум в 8К.
Ёмкость аккумулятора у Realme составляет 5000 мАч, тогда как у Poco - 4700 мАч. Но последний за счёт мощной зарядки можно зарядить всего за 18 минут, а Realme - примерно за 35-40 минут. Однако Xiaomi Poco F4 GT разряжается очень быстро, а Realme GT2 Pro держится 1,5 дня.
Вывод
В целом покупка Xiaomi Poco F4 GT - это отличный шанс получить за относительно небольшие деньги смартфон с топовой производительностью. Но другие характеристики у него будут вполне стандартные для устройства средней ценовой категории. Realme GT2 Pro - это уже более солидный и качественный смартфон. У него более качественный экран, интереснее камеры, хотя зарядка не такая уж мощная. Сам ведущий выбрал бы из этих двух устройств Realme.