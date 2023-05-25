Выбираем смартфон за 30-35 тысяч рублей: Samsung Galaxy A54 против Xiaomi Poco F5

Кто лучше делает смартфоны среднего класса сегодня: Xiaomi или Samsung? Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил Xiaomi Poco F5 и Samsung Galaxy A54.

Что касается комплектации, то она, естественно, лучше у Poco F5. У Samsung в коробке со смартфоном лежит только скрепка, кабель для зарядки, документация. Xiaomi Poco F5 предлагает в комплекте зарядку в 67 Вт, кабель USB, силиконовый чехол. На экран устройства сразу же наклеена защитная плёнка. Кроме того, у A54 нет разъёма для наушников по сравнению с Poco.

Минимальный объём памяти у Samsung A54 при этом составляет 128 ГБ, а у Xiaomi Poco F5 - 256 ГБ.

Чуть быстрее запустился при этом Poco F5. А вообще работают эти телефоны на разных процессорах.

Диагональ экрана у Xiaomi Poco F5 равняется 6,67 дюйма, у Galaxy A54 - 6,4 дюйма.

Влагозащита лучше у Samsung: по стандарту IP67. У Xiaomi Poco F5 вы получаете только защиту от лёгких брызг по стандарту IP53.

Разблокировка что по лицу, что по отпечатку пальца происходит быстрее на Xiaomi Poco F5.

Что касается процессора, то на Xiaomi Poco F5 это Snapdragon 7 Plus Gen 2, на Galaxy A54 - Exynos 1380. И гораздо мощнее оказывается Xiaomi. В целом потенциал гораздо больше у Poco: им пользоваться можно будет спокойно ещё лет 5-6.

При этом по троттлингу всё же чуть лучше показал себя Samsung. Работают при запуске приложений и загрузке веб-страниц смартфоны примерно одинаково быстро.