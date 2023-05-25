Выбираем смартфон за 30-35 тысяч рублей: Samsung Galaxy A54 против Xiaomi Poco F5

Выбираем смартфон за 30-35 тысяч рублей: Samsung Galaxy A54 против Xiaomi Poco F5Кто лучше себя показывает в работе?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какой телефон лучше выбрать: Xiaomi Poco F5 или новый Samsung Galaxy A54.
Кто лучше делает смартфоны среднего класса сегодня: Xiaomi или Samsung? Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сравнил Xiaomi Poco F5 и Samsung Galaxy A54.
Что касается комплектации, то она, естественно, лучше у Poco F5. У Samsung в коробке со смартфоном лежит только скрепка, кабель для зарядки, документация. Xiaomi Poco F5 предлагает в комплекте зарядку в 67 Вт, кабель USB, силиконовый чехол. На экран устройства сразу же наклеена защитная плёнка. Кроме того, у A54 нет разъёма для наушников по сравнению с Poco.
Минимальный объём памяти у Samsung A54 при этом составляет 128 ГБ, а у Xiaomi Poco F5 - 256 ГБ.
Чуть быстрее запустился при этом Poco F5. А вообще работают эти телефоны на разных процессорах.
Диагональ экрана у Xiaomi Poco F5 равняется 6,67 дюйма, у Galaxy A54 - 6,4 дюйма.
Влагозащита лучше у Samsung: по стандарту IP67. У Xiaomi Poco F5 вы получаете только защиту от лёгких брызг по стандарту IP53.
Разблокировка что по лицу, что по отпечатку пальца происходит быстрее на Xiaomi Poco F5.
Что касается процессора, то на Xiaomi Poco F5 это Snapdragon 7 Plus Gen 2, на Galaxy A54 - Exynos 1380. И гораздо мощнее оказывается Xiaomi. В целом потенциал гораздо больше у Poco: им пользоваться можно будет спокойно ещё лет 5-6.
При этом по троттлингу всё же чуть лучше показал себя Samsung. Работают при запуске приложений и загрузке веб-страниц смартфоны примерно одинаково быстро.
По части камер основной объектив у Poco имеет 64 МП, у Samsung - 50 МП (в обоих случаях - с оптической стабилизацией изображения); широкоугольный объектив у первого - 8 МП, у второго - 12 МП; макро - 2 МП и 5 МП у Xiaomi Poco и Samsung A54 соответственно. Фронтальная камера у Galaxy A54 имеет разрешение 32 МП, у Poco F5 - 16 МП. Оба аппарата также могут записывать видео в 4К 30 к/с.
Цветопередача у селфи-камеры на Samsung более естественная и приятная, чем на Xiaomi. Но по деталям чуть лучше Poco. Основная камера выдаёт более чёткое изображение тоже у Xiaomi Poco F5. В ночное время намного лучше фотографию делает Samsung Galaxy A54 по сравнению с Poco. Ширик у A54 тоже фотографирует лучше.
При 10-кратном увеличении фото получаются примерно одинаковыми. Но текст читается лучше на Poco.
Звучание в обоих случаях стерео. Однако приятнее получается оно на Samsung.
Аккумулятор у Poco и у Samsung имеет объём 5000 мА*ч. Но Xiaomi Poco поддерживает зарядку на 67 Вт, а Samsung A54 - максимум на 25 Вт.
Вывод
Xiaomi Poco F5 будет точно лучше для игроманов, а также для тех, кто хочет себе смартфон, который смотрится стильно и современно. Samsung лучше защищён от влаги, работает более стабильно, он лучше фотографирует ночью и у него лучше звук. Если для вас важнее камеры, то берите Galaxy A54, а если игры и мощный процессор - Poco F5.