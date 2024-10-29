Вышел обзор HONOR X9c с 6600 мАч аккумулятором

Вышел обзор HONOR X9c с 6600 мАч аккумуляторомЭта модель определённо стоит внимания
Ведущий YouTube-канала KLGadgetTV поделился первыми впечатлениями от HONOR X9c.
Дисплей у X9c имеет диагональ 6,78 дюйма, матрицу OLED, частоту обновления 120 Гц. Также у него совершенно нет проблем с ШИМом, а пиковая яркость составляет 4000 нит.
Что касается аккумулятора, то он имеет ёмкость 6600 мА*ч. Кроме того, X9c поддерживает зарядку на 66 Вт и обладает двойными стереодинамиками.
Основная камера у HONOR X9c имеет разрешение 108 МП с оптической стабилизацией. По сравнению с предшественниками у него фотографии при слабом освещении получаются более качественными. Также оснащён смартфон шириком на 5 МП. Добавилась у X9c и функция распознавания движения при помощи ИИ. Это даёт возможность снимать движущиеся объекты без размытия.
Поддерживает новинка и другие функции ИИ. Например, AI Magic Eraser, который позволяет удалять объекты с фото.
Работает HONOR X9c на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Всё это - в сочетании с 12/512 ГБ памяти.
В целом показывает себя на первый взгляд X9c отлично. Это очень энергоэффективная, прочная и долговечная модель.