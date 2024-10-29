Вышел обзор HONOR X9c с 6600 мАч аккумулятором

Основная камера у HONOR X9c имеет разрешение 108 МП с оптической стабилизацией. По сравнению с предшественниками у него фотографии при слабом освещении получаются более качественными. Также оснащён смартфон шириком на 5 МП. Добавилась у X9c и функция распознавания движения при помощи ИИ. Это даёт возможность снимать движущиеся объекты без размытия.

Поддерживает новинка и другие функции ИИ. Например, AI Magic Eraser, который позволяет удалять объекты с фото.

Работает HONOR X9c на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Всё это - в сочетании с 12/512 ГБ памяти.

В целом показывает себя на первый взгляд X9c отлично. Это очень энергоэффективная, прочная и долговечная модель.