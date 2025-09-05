Выводы обзорщиков по Poco C85: отличный экран, медленный процессор

Выводы обзорщиков по Poco C85: отличный экран, медленный процессорНо пользоваться им всё равно можно
Комплектация у Poco C85 полноценная, несмотря на его низкую стоимость: это зарядка на 33 Вт, чехол, кабель. По материалам корпуса тоже всё просто: везде пластик. На экране сразу с завода есть защитная плёнка.
Дисплей у C85 имеет матрицу IPS, но он один из лучших в своём сегменте. Особенно по яркости - около 900 нит в автоматическом режиме. Диагональ экрана составляет здесь 6,9".
NFC работает у С85 отлично, а Wi-Fi у него 5-го поколения. Оснащён смартфон процессором Helio G81, результаты которого вы можете увидеть ниже на скриншотах.
Батарея на С85 имеет ёмкость 6000 мА*ч. От 0 до 100% заряжается аппарат за примерно 1 час 20 минут. Также вам доступны примерно 10 часов работы экрана при активном пользовании смартфоном.
Основной модуль у С85 на 50 МП без стабилизации вообще (даже цифровой). Детализация на фото не самая высокая, но зато цветопередача реалистичная. Видео записывать вы сможете максимум в 1080р 30 к/с.
Вывод
Poco C85 - это "проходная" модель. В сравнении с предыдущим поколением у него есть прогресс, но не такой уж значительный. К примеру, ёмкость аккумулятора возросла до 6000 мА*ч, зарядка стала 33 Вт вместо 18, появилась защита по стандарту IP64 (но всё ещё неполноценная), яркость дисплея увеличилась до 900 нит. Однако процессор, память, камеры остались такими же, датчик приближения у новинки виртуальный, а память старая - eMMC 5.1.