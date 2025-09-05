Выводы обзорщиков по Poco C85: отличный экран, медленный процессор

Комплектация у Poco C85 полноценная, несмотря на его низкую стоимость: это зарядка на 33 Вт, чехол, кабель. По материалам корпуса тоже всё просто: везде пластик. На экране сразу с завода есть защитная плёнка.

Дисплей у C85 имеет матрицу IPS, но он один из лучших в своём сегменте. Особенно по яркости - около 900 нит в автоматическом режиме. Диагональ экрана составляет здесь 6,9".

NFC работает у С85 отлично, а Wi-Fi у него 5-го поколения. Оснащён смартфон процессором Helio G81, результаты которого вы можете увидеть ниже на скриншотах.