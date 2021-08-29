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Сегодня в 15:02

Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhone

И в последующих моделях тоже
Ведущий YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов объяснил, каких изменений в айфонах в ближайшее время ждать точно не стоит.
Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhone

Хотя у ведущего Wylsacom в целом набралось "фишек" смартфонов на Android больше, он назвал в выпуске 10 основных из них.

  1. Сканер отпечатков пальцев сбоку. Apple не любят менять опции. То есть устанавливают всё только одним-единственным образом. Альтернативой, по словам Валентина, в этом случае может послужить только Android.
  1. USB-C. В iPhone вряд ли такой разъём когда-нибудь появится. Производителю проще совсем убрать его. Есть он разве что на iPad.
  1. Стилус. Хотя, по словам Wylsacom, он и не нужен в аппаратах Apple.
  1. Экраны-водопады. Сейчас наступила эра квадратных айфонов, отметил ведущий.
  1. Макрокамеры, фейковые и другие странные виды камер. За это блогер похвалил Apple. Более того, он сказал, что у этой компании - самый сбалансированный девайс на рынке с минимумом "тупых понтов". Правда, он всё же не понимает, зачем в новом 13 iPhone экран в 120 Гц.
Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhone
  1. iPhone на Android. Сотрудники компании делают собственный софт.
  1. Другие смартфоны на iOS. Эту операционную систему тоже, по словам Валентина, не будут никому отдавать. Хотя блогеру интереснее было бы посмотреть на Samsung на iOS, чем на iPhone на Android.
  1. Карты памяти MicroSD. Вставить их можно уже даже не на все Android-смартфоны. И это ещё одна "фишка" ОС Android, которую никогда не позаимствует Apple.
  1. Передача файлов по Bluetooth. Они вообще убрали эту возможность и в итоге оказались сейчас среди лидеров на рынке смартфонов.
  1. Световые индикаторы. У айфонов они точно не появятся. Более того, даже самые дорогие смартфоны на Android выпускаются без них.