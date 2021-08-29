Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhone

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Сегодня в 15:02
Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhoneИ в последующих моделях тоже
Ведущий YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов объяснил, каких изменений в айфонах в ближайшее время ждать точно не стоит.
Хотя у ведущего Wylsacom в целом набралось "фишек" смартфонов на Android больше, он назвал в выпуске 10 основных из них.
- Сканер отпечатков пальцев сбоку. Apple не любят менять опции. То есть устанавливают всё только одним-единственным образом. Альтернативой, по словам Валентина, в этом случае может послужить только Android.
- USB-C. В iPhone вряд ли такой разъём когда-нибудь появится. Производителю проще совсем убрать его. Есть он разве что на iPad.
- Стилус. Хотя, по словам Wylsacom, он и не нужен в аппаратах Apple.
- Экраны-водопады. Сейчас наступила эра квадратных айфонов, отметил ведущий.
- Макрокамеры, фейковые и другие странные виды камер. За это блогер похвалил Apple. Более того, он сказал, что у этой компании - самый сбалансированный девайс на рынке с минимумом "тупых понтов". Правда, он всё же не понимает, зачем в новом 13 iPhone экран в 120 Гц.
- iPhone на Android. Сотрудники компании делают собственный софт.
- Другие смартфоны на iOS. Эту операционную систему тоже, по словам Валентина, не будут никому отдавать. Хотя блогеру интереснее было бы посмотреть на Samsung на iOS, чем на iPhone на Android.
- Карты памяти MicroSD. Вставить их можно уже даже не на все Android-смартфоны. И это ещё одна "фишка" ОС Android, которую никогда не позаимствует Apple.
- Передача файлов по Bluetooth. Они вообще убрали эту возможность и в итоге оказались сейчас среди лидеров на рынке смартфонов.
- Световые индикаторы. У айфонов они точно не появятся. Более того, даже самые дорогие смартфоны на Android выпускаются без них.