Wylsacom перечислил 10 функций смартфонов, которых не будет в 13 версии iPhone

Хотя у ведущего Wylsacom в целом набралось "фишек" смартфонов на Android больше, он назвал в выпуске 10 основных из них.

Сканер отпечатков пальцев сбоку. Apple не любят менять опции. То есть устанавливают всё только одним-единственным образом. Альтернативой, по словам Валентина, в этом случае может послужить только Android.

USB-C. В iPhone вряд ли такой разъём когда-нибудь появится. Производителю проще совсем убрать его. Есть он разве что на iPad.

Стилус. Хотя, по словам Wylsacom, он и не нужен в аппаратах Apple.

Экраны-водопады. Сейчас наступила эра квадратных айфонов, отметил ведущий.