Wylsacom протестировал влагозащиту флагманского смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

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Wylsacom протестировал влагозащиту флагманского смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3Смартфон блогер погрузил в смесь Coca-Cola и Mentos
Валентин Петухов проверил, будет ли новенький флагман работать после помещения его в газировку.
Перед началом испытания ведущий подробнее рассказал о системе влагозащиты Samsung. Корпус Fold 3 обработан специальным антикоррозийным покрытием, все шлейфы герметизированы. В итоге телефон должен спокойно продержаться полчаса на глубине 1 метр.
Вместе с гибким аппаратом Samsung Валентин погрузил в колу свой iPhone тоже с функцией защиты от влаги. В итоге с испытанием справились оба телефона. А значит, влагозащита работает.