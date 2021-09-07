Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13

Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13Или лучше подождать
Блогер Wylsacom предложил свой вариант ответа на вопрос "А стоит ли ждать новую 13-ю версию iPhone?". Для многих, как заметил ведущий, выход новой модели - это повод приобрести старую со скидкой. Но что значительного в целом ждёт пользователей в iPhone 13?
Прежде всего, Валентин заявил, что с выходом 13-го айфона на рынке останутся модели XR, 11. А вот iPhone 12, уверен Wylsacom, больше продаваться не будет. И из-за того, что смартфоны 12-й версии покупались очень хорошо, сейчас их осталось уже не так много.
В целом вся линейка 13-й версии полностью заменит 12-ю, заключает эксперт.
Но торопиться с приобретением iPhone 13 тоже не стоит, советует Валентин. Дело в том, что в скором времени можно будет легко приобрести новый айфон по нынешней цене старого, также есть вероятность, что можно будет выгодно купить б/у 12-й айфон или более дешёвые XR, 11, 7 и другие модели. К тому же особых изменений в "начинке" новой версии вряд ли стоит ожидать из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Но если вы уверены в своём выборе, добавляет Wylsacom, то брать новый iPhone 13 точно стоит.