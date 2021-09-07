Телефоны
Сегодня в 13:53

Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13

Или лучше подождать
Валентин Петухов, ведущий YouTube-канала Wylsacom, разобрался, нужно ли менять старую версию айфона на ту, что выйдет совсем скоро.
Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13

Блогер Wylsacom предложил свой вариант ответа на вопрос "А стоит ли ждать новую 13-ю версию iPhone?". Для многих, как заметил ведущий, выход новой модели - это повод приобрести старую со скидкой. Но что значительного в целом ждёт пользователей в iPhone 13?

Прежде всего, Валентин заявил, что с выходом 13-го айфона на рынке останутся модели XR, 11. А вот iPhone 12, уверен Wylsacom, больше продаваться не будет. И из-за того, что смартфоны 12-й версии покупались очень хорошо, сейчас их осталось уже не так много.

В целом вся линейка 13-й версии полностью заменит 12-ю, заключает эксперт.

Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13

Но торопиться с приобретением iPhone 13 тоже не стоит, советует Валентин. Дело в том, что в скором времени можно будет легко приобрести новый айфон по нынешней цене старого, также есть вероятность, что можно будет выгодно купить б/у 12-й айфон или более дешёвые XR, 11, 7 и другие модели. К тому же особых изменений в "начинке" новой версии вряд ли стоит ожидать из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Но если вы уверены в своём выборе, добавляет Wylsacom, то брать новый iPhone 13 точно стоит.