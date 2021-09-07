Wylsacom сообщил, стоит ли приобретать iPhone 13

Блогер Wylsacom предложил свой вариант ответа на вопрос "А стоит ли ждать новую 13-ю версию iPhone?". Для многих, как заметил ведущий, выход новой модели - это повод приобрести старую со скидкой. Но что значительного в целом ждёт пользователей в iPhone 13?

Прежде всего, Валентин заявил, что с выходом 13-го айфона на рынке останутся модели XR, 11. А вот iPhone 12, уверен Wylsacom, больше продаваться не будет. И из-за того, что смартфоны 12-й версии покупались очень хорошо, сейчас их осталось уже не так много.

В целом вся линейка 13-й версии полностью заменит 12-ю, заключает эксперт.