X7 Pro в отстающих: смартфоны Poco и iQOO сравнили по автономности

Опубликовано 08 октября 2025, 19:301 мин.
X7 Pro в отстающих: смартфоны Poco и iQOO сравнили по автономностиХотя аккумуляторы у Poco больше
В одном из выпусков на YouTube-канале i4UNBOX выяснили, как долго могут "прожить" при стандартном использовании Poco X7 Pro/F7 и iQOO Neo 10R/Neo 10.
Смартфоны с поддержкой 5G - Poco X7 Pro и F7, iQOO Neo 10R и Neo 10 - протестировали по времени работы аккумулятора.
X7 Pro оснащён батареей на 6550 мАч и процессором Dimensity 8400 Ultra, F7 - на 7550 мАч и Snapdragon 8s Gen 4, Neo 10R - на 6400 мАч и Snapdragon 8s Gen 3, Neo 10 - на 7000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4.
На всех устройствах запускали бенчмарки, видео, камеру, игру Battlegrounds Mobile India. Результаты вы можете увидеть ниже на скриншоте.
Вывод
По итогам эксперимента лидером стал Neo 10R: он выдал 9 часов 23 минуты работы экрана. На втором месте находился Neo 10 с 8 часами 51 минутой. На третьем оказался Poco F7, который продержался 8 часов 29 минут. Худшим по автономности был X7 Pro: его хватило только на 6 часов 58 минут.