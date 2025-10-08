X7 Pro в отстающих: смартфоны Poco и iQOO сравнили по автономности

Смартфоны с поддержкой 5G - Poco X7 Pro и F7, iQOO Neo 10R и Neo 10 - протестировали по времени работы аккумулятора.

X7 Pro оснащён батареей на 6550 мАч и процессором Dimensity 8400 Ultra, F7 - на 7550 мАч и Snapdragon 8s Gen 4, Neo 10R - на 6400 мАч и Snapdragon 8s Gen 3, Neo 10 - на 7000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4.

На всех устройствах запускали бенчмарки, видео, камеру, игру Battlegrounds Mobile India. Результаты вы можете увидеть ниже на скриншоте.