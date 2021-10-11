Xiaomi 11T Pro оказался одним из лучших флагманских смартфонов по ремонтопригодности

Ведущий поставил устройству по ремонтопригодности 8 баллов из 10 возможных. Он отметил, что батарея снимается у смартфона не особо легко из-за прочного клея, однако для доступа к экрану необходимо отсоединять не так много компонентов. По этой причине замена дисплея на Xiaomi 11T Pro будет довольно простой задачей.