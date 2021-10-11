Xiaomi 11T Pro оказался одним из лучших флагманских смартфонов по ремонтопригодности

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Xiaomi 11T Pro оказался одним из лучших флагманских смартфонов по ремонтопригодностиОн получил 8 баллов из 10 по результатам разборки
На канале PBKreviews на YouTube вышел обзор ремонтопригодности смартфона Xiaomi премиум-класса.
Эксперт канала PBKreviews наглядно показал весь процесс разбора аппарата Xiaomi 11T Pro и описал его внутренние составляющие. Для того чтобы добраться до дисплея и заменить его, придётся отсоединить несколько кабелей и снять динамик в нижней части смартфона. Для снятия двойного аккумулятора здесь есть специальные "язычки", упрощающие работу.
Ведущий поставил устройству по ремонтопригодности 8 баллов из 10 возможных. Он отметил, что батарея снимается у смартфона не особо легко из-за прочного клея, однако для доступа к экрану необходимо отсоединять не так много компонентов. По этой причине замена дисплея на Xiaomi 11T Pro будет довольно простой задачей.