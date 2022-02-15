Xiaomi 12 Pro против OnePlus 10 Pro: сравнение китайского «люкса»Об этом рассказали на YouTube-канале «Честный блог»
Ведущий канала «Честный блог» Фил Беликов протестировал в различных условиях камеры смартфонов OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro. Оказалось, что 12 Pro лучше не во всех условиях.
Сначала эксперт оценил видеосъёмку. Вечером по работе стабилизации и засветам фронтальные камеры аппаратов практически идентичны. В то же время на OnePlus угол обзора немного шире, чем на Xiaomi, а также изображение само по себе чуть темнее.
В 4К 60 к/с на основную камеру в ночные часы больше деталей деталей даёт OnePlus, хотя более яркая картинка получается на 12 Pro. Цветопередача у устройств отличается: снег на 10 Pro выходит желтоватого оттенка, на 12 Pro - белого. При съёмке светящихся объектов меньше засветов даёт также OnePlus.
Днём по качеству съёмки видеосъёмки смартфоны почти ничем не отличаются.
В помещении в Full HD 30 к/с справляются со съёмкой аппараты также практически одинаково. Это значит, что и динамический диапазон у них схож. Деталей вместе с тем больше на 10 Pro. При переходе на широкоугольную камеру на OnePlus становятся видны шумы и детализация оказывается хуже, чем у Xiaomi.
В 4К Xiaomi в помещении неоновые объекты снимает гораздо хуже, чем OnePlus. Этот смартфон уходит в жёлтые тона и даёт сильные засветы.
В вечернее время при увеличении более чёткое видео получается с Xiaomi. OnePlus даёт довольно мутную картинку.
В целом выходит, что в сравнении с 12 Pro модель 10 Pro снимает видео в некоторых ситуациях хуже, в некоторых - лучше. В плане стабилизации при этом устройства работают одинаково всегда.
После этого ведущий перешёл к оценке фотографий. Самыми первыми оценивались ночные снимки архитектуры, а также фото в помещении при недостатке света. Цветопередача у смартфонов несколько отличается. По деталям же в основном аппараты схожи, хотя при увеличении часто лучше детализация на OnePlus. В то же время яркие объекты на фото сильно засвечивает 12 Pro по сравнению с 10 Pro, а вот широкоугольная камера вечером гораздо хуже оказывается у OnePlus.
В помещении в ночном режиме лучше фото интерьера получается на OnePlus, но фото в зеркало - наоборот, на Xiaomi.
По цветопередаче дневные фотографии отличаются сильно. Гораздо ярче они на Xiaomi. По деталям же снимки довольно близки во всех режимах.
В торговом комплексе тоже снимки получаются очень схожими. Хотя телевик лучше работает на OnePlus и позволяет получить более чёткие снимки.
На Xiaomi на основную камеру нельзя делать портретные фото с размытием фона, а на OnePlus - можно. В итоге, по мнению эксперта, более приятный снимок при сравнении фотографий на основной модуль получился на 10 Pro.
Фото в портретном режиме с увеличением лучше получается уже на Xiaomi. Это касается цветопередачи. При этом деталей заметно больше на OnePlus.
Днём при съёмке портрета задний фон на Xiaomi оказался полностью засвечен по сравнению с 10 Pro.
В затемнённой комнате, по словам ведущего, в целом более фактурный портрет выходит на 12 Pro, а более светлый - на 10 Pro.
Оценил эксперт ещё несколько дневных фото природы и архитектуры. По цветам Xiaomi при съёмке на основной модуль уходит в синеву, а OnePlus выдаёт более реалистичный снимок. При использовании широкоугольного объектива фотография темнее получается на OnePlus, а на Xiaomi появляются розоватые оттенки. Если снимать с двухкратным-трёхкратным увеличением, то разницы практически не будет, а вот при десятикратном однозначно выигрывает OnePlus.
Что касается селфи-фото, то при хорошем освещении на OnePlus они получаются чуть светлее, чем на Xiaomi. Деталей также меньше на модели 10 Pro. А вот Если фото делать при недостатке света, то лучше справляется уже 12 Pro.