Xiaomi 12 Pro против OnePlus 10 Pro: сравнение китайского «люкса»

Ведущий канала «Честный блог» Фил Беликов протестировал в различных условиях камеры смартфонов OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro. Оказалось, что 12 Pro лучше не во всех условиях.

Сначала эксперт оценил видеосъёмку. Вечером по работе стабилизации и засветам фронтальные камеры аппаратов практически идентичны. В то же время на OnePlus угол обзора немного шире, чем на Xiaomi, а также изображение само по себе чуть темнее.

В 4К 60 к/с на основную камеру в ночные часы больше деталей деталей даёт OnePlus, хотя более яркая картинка получается на 12 Pro. Цветопередача у устройств отличается: снег на 10 Pro выходит желтоватого оттенка, на 12 Pro - белого. При съёмке светящихся объектов меньше засветов даёт также OnePlus.

Днём по качеству съёмки видеосъёмки смартфоны почти ничем не отличаются.

В помещении в Full HD 30 к/с справляются со съёмкой аппараты также практически одинаково. Это значит, что и динамический диапазон у них схож. Деталей вместе с тем больше на 10 Pro. При переходе на широкоугольную камеру на OnePlus становятся видны шумы и детализация оказывается хуже, чем у Xiaomi.

В 4К Xiaomi в помещении неоновые объекты снимает гораздо хуже, чем OnePlus. Этот смартфон уходит в жёлтые тона и даёт сильные засветы.

В вечернее время при увеличении более чёткое видео получается с Xiaomi. OnePlus даёт довольно мутную картинку.

В целом выходит, что в сравнении с 12 Pro модель 10 Pro снимает видео в некоторых ситуациях хуже, в некоторых - лучше. В плане стабилизации при этом устройства работают одинаково всегда.

После этого ведущий перешёл к оценке фотографий. Самыми первыми оценивались ночные снимки архитектуры, а также фото в помещении при недостатке света. Цветопередача у смартфонов несколько отличается. По деталям же в основном аппараты схожи, хотя при увеличении часто лучше детализация на OnePlus. В то же время яркие объекты на фото сильно засвечивает 12 Pro по сравнению с 10 Pro, а вот широкоугольная камера вечером гораздо хуже оказывается у OnePlus.

В помещении в ночном режиме лучше фото интерьера получается на OnePlus, но фото в зеркало - наоборот, на Xiaomi.