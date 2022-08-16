Xiaomi 12S Ultra тормозит, перегревается и плохо держит заряд. Но у него лучшая камера среди всех смартфонов

Xiaomi 12S Ultra тормозит, перегревается и плохо держит заряд. Но у него лучшая камера среди всех смартфоновО плюсах и минусах новинки рассказал эксперт
По словам эксперта YouTube-канала Rozetked, самой важной частью новинки от Xiaomi - 12S Ultra - являются камеры. Вообще эта модель считается первым смартфоном, на котором установлен флагманский сенсор Sony IMX989.
С примерами снимков с основной камеры (50 МП) в режиме портрета и в обычном режиме вы можете ознакомиться ниже. В целом всё получается очень красиво и чётко. Из минусов камеры - проблемы с автофокусом, балансом белого.
Если сравнивать фотографии с 12S Ultra со снимками, сделанными с Pixel 5, Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max, то особой разницы не будет заметно. Она будет заключаться в цветопередаче, балансе белого и иногда - в деталях.
Ультраширокоугольный модуль у 12S Ultra имеет разрешение 48 МП. Примеры фото - ниже. Если собираетесь снимать на этот объектив человека, то учитывайте, что в фокусе будет находиться нижняя часть фотографии.
Последний сенсор - это телефотообъектив. Он имеет разрешение в 48 МП и 5-кратный оптический зум. Днём снимки на этот объектив выходят хорошие, вечером - тоже вполне неплохие. В сравнении с iPhone 13 Pro Max и Pixel 6 Pro новинка сильнее приближает объект и выдаёт больше деталей.
Видео вы можете записывать в 8К 24 к/с или в 4К 30 к/с. Переключение между объективами - очень плавное. В целом по части видеозаписи Xiaomi 12S Ultra можно назвать одним из лучших на рынке.
Что касается фронтальной камеры, то она отличается разрешением в 32 МП. У неё есть панорамный режим и различные эффекты для сглаживания кожи. Причём эти эффекты убрать полностью как будто не получается.
Вообще новинка оснащена отличными камерами, однако работают они не всегда стабильно. То есть временами приходится делать фото несколько раз. Поэтому если у вас есть на это время, то можете брать Xiaomi 12S Ultra, а если нет, то лучше присмотритесь к Pixel.
Если говорить о комплектации, то вместе со смартфоном вы получаете чехол, скрепку, инструкцию, кабель, блок питания в 67 Вт. Объём аккумулятора у 12S Ultra составляет 4860 мА*ч. С использованием беспроводной зарядки в 50 Вт аппарат можно зарядить за 52 минуты. Есть также здесь поддержка реверсивной зарядки мощностью в 10 Вт.
Процессор установлен на Xiaomi 12S Ultra - Snapdragon 8 Gen 1. Он сильно греется (настолько, что смартфон невозможно держать в руках), но объём памяти, который он поддерживает, составляет 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ внутренней. Результаты тестирования в бенчмарках - ниже.
Экран у Xiaomi 12S Ultra - AMOLED, с частотой обновления до 120 Гц. Также присутствует здесь поддержка Dolby Vision, максимальная яркость - 1500 нит.
Вывод
В целом если оценивать Xiaomi 12S Ultra как обычный флагманский смартфон, то можно сказать, что в нём нет ничего примечательного. Однако если говорить о нём как о камерофоне, то его можно назвать одним из лучших на сегодня.