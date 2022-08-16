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Xiaomi 12S Ultra тормозит, перегревается и плохо держит заряд. Но у него лучшая камера среди всех смартфонов

О плюсах и минусах новинки рассказал эксперт
Новый Xiaomi 12S Ultra отличается большими габаритами и мощной камерой. Но стоит ли его в целом брать?
Xiaomi 12S Ultra тормозит, перегревается и плохо держит заряд. Но у него лучшая камера среди всех смартфонов

По словам эксперта YouTube-канала Rozetked, самой важной частью новинки от Xiaomi - 12S Ultra - являются камеры. Вообще эта модель считается первым смартфоном, на котором установлен флагманский сенсор Sony IMX989.

С примерами снимков с основной камеры (50 МП) в режиме портрета и в обычном режиме вы можете ознакомиться ниже. В целом всё получается очень красиво и чётко. Из минусов камеры - проблемы с автофокусом, балансом белого.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Если сравнивать фотографии с 12S Ultra со снимками, сделанными с Pixel 5, Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max, то особой разницы не будет заметно. Она будет заключаться в цветопередаче, балансе белого и иногда - в деталях.

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Ультраширокоугольный модуль у 12S Ultra имеет разрешение 48 МП. Примеры фото - ниже. Если собираетесь снимать на этот объектив человека, то учитывайте, что в фокусе будет находиться нижняя часть фотографии.

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я выбрал вместо рекламы.
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Последний сенсор - это телефотообъектив. Он имеет разрешение в 48 МП и 5-кратный оптический зум. Днём снимки на этот объектив выходят хорошие, вечером - тоже вполне неплохие. В сравнении с iPhone 13 Pro Max и Pixel 6 Pro новинка сильнее приближает объект и выдаёт больше деталей.

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Видео вы можете записывать в 8К 24 к/с или в 4К 30 к/с. Переключение между объективами - очень плавное. В целом по части видеозаписи Xiaomi 12S Ultra можно назвать одним из лучших на рынке.

Что касается фронтальной камеры, то она отличается разрешением в 32 МП. У неё есть панорамный режим и различные эффекты для сглаживания кожи. Причём эти эффекты убрать полностью как будто не получается.

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Вообще новинка оснащена отличными камерами, однако работают они не всегда стабильно. То есть временами приходится делать фото несколько раз. Поэтому если у вас есть на это время, то можете брать Xiaomi 12S Ultra, а если нет, то лучше присмотритесь к Pixel.

Если говорить о комплектации, то вместе со смартфоном вы получаете чехол, скрепку, инструкцию, кабель, блок питания в 67 Вт. Объём аккумулятора у 12S Ultra составляет 4860 мА*ч. С использованием беспроводной зарядки в 50 Вт аппарат можно зарядить за 52 минуты. Есть также здесь поддержка реверсивной зарядки мощностью в 10 Вт.

Процессор установлен на Xiaomi 12S Ultra - Snapdragon 8 Gen 1. Он сильно греется (настолько, что смартфон невозможно держать в руках), но объём памяти, который он поддерживает, составляет 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ внутренней. Результаты тестирования в бенчмарках - ниже.

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Экран у Xiaomi 12S Ultra - AMOLED, с частотой обновления до 120 Гц. Также присутствует здесь поддержка Dolby Vision, максимальная яркость - 1500 нит.

Вывод

В целом если оценивать Xiaomi 12S Ultra как обычный флагманский смартфон, то можно сказать, что в нём нет ничего примечательного. Однако если говорить о нём как о камерофоне, то его можно назвать одним из лучших на сегодня.

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