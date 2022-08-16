Xiaomi 12S Ultra тормозит, перегревается и плохо держит заряд. Но у него лучшая камера среди всех смартфонов

Видео вы можете записывать в 8К 24 к/с или в 4К 30 к/с. Переключение между объективами - очень плавное. В целом по части видеозаписи Xiaomi 12S Ultra можно назвать одним из лучших на рынке.

Что касается фронтальной камеры, то она отличается разрешением в 32 МП. У неё есть панорамный режим и различные эффекты для сглаживания кожи. Причём эти эффекты убрать полностью как будто не получается.