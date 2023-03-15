Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite — чем отличаются и какой стоит покупать

Не так давно вышла новая серия смартфонов от Xiaomi. В неё входят такие модели, как Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite.

По комплектации смартфоны максимально похожи. В каждой коробке вы найдёте чехол, кабель и блок питания. Но мощность зарядки различается: у 13-й версии - 67 Вт, 13 Pro - 120 Вт и 13 Lite - 37 Вт. У Xiaomi 13 Lite при этом в отличие от остальных нет защиты от воды и пыли, хотя сам по себе смартфон выглядит тоньше.

Самый маленький дисплей - у Xiaomi 13 (6,36 дюйма). На втором месте находится Xiaomi 13 Lite с экраном в 6,55 дюйма, на третьем - 13 Pro с 6,73-дюймовым дисплеем. Частота обновления везде 120 Гц, матрица - AMOLED. Один из значительных недостатков Xiaomi 13 - в том, что у него сильный ШИМ.

На Xiaomi 13 Lite установлена операционная система Android 12, тогда как на 13 и 13 Pro - Android 13.

У 13 Pro в отличие от остальных объём аккумулятора чуть больше. Это 4820 мАч по сравнению с 4500 мАч у остальных. Скорость зарядки выше у 13 Pro, так как он имеет блок питания в 120 Вт. Также у 13 Lite нет поддержки беспроводной зарядки.

Что касается процессоров, то более слабый стоит на 13 Lite. Это Snapdragon 7 Gen1, тогда как на остальных - Snapdragon 8 Gen 2. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.