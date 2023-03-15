Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite — чем отличаются и какой стоит покупать

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite — чем отличаются и какой стоит покупатьВ целом эти смартфоны очень похожи
Xiaomi выпустил три схожих смартфона, среди которых Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite. Какой из них сегодня стоит брать?
Фото: TechNick
Не так давно вышла новая серия смартфонов от Xiaomi. В неё входят такие модели, как Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite.
По комплектации смартфоны максимально похожи. В каждой коробке вы найдёте чехол, кабель и блок питания. Но мощность зарядки различается: у 13-й версии - 67 Вт, 13 Pro - 120 Вт и 13 Lite - 37 Вт. У Xiaomi 13 Lite при этом в отличие от остальных нет защиты от воды и пыли, хотя сам по себе смартфон выглядит тоньше.
Самый маленький дисплей - у Xiaomi 13 (6,36 дюйма). На втором месте находится Xiaomi 13 Lite с экраном в 6,55 дюйма, на третьем - 13 Pro с 6,73-дюймовым дисплеем. Частота обновления везде 120 Гц, матрица - AMOLED. Один из значительных недостатков Xiaomi 13 - в том, что у него сильный ШИМ.
На Xiaomi 13 Lite установлена операционная система Android 12, тогда как на 13 и 13 Pro - Android 13.
У 13 Pro в отличие от остальных объём аккумулятора чуть больше. Это 4820 мАч по сравнению с 4500 мАч у остальных. Скорость зарядки выше у 13 Pro, так как он имеет блок питания в 120 Вт. Также у 13 Lite нет поддержки беспроводной зарядки.
Что касается процессоров, то более слабый стоит на 13 Lite. Это Snapdragon 7 Gen1, тогда как на остальных - Snapdragon 8 Gen 2. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
У Xiaomi 13 и 13 Pro стоят двойные динамики. В то же время у Xiaomi 13 Lite - только один динамик.
Что касается фронтальной камеры, то у 13 Lite она двойная. Это 32-мегапиксельная камера с углом обзора 100 градусов и 8-мегапиксельный датчик глубины. У других моделей фронталка тоже имеет разрешение в 32 МП, но угол обзора у неё - только 89,6 градуса.
В плане детализации Xiaomi 13 и 13 Pro всё-таки обходят 13 Lite. Записывает видео на фронтальную камеру Xiaomi 13 Lite в 720p 30 к/с, и он зависает, если использовать боке. Остальные пишут видео в 1080p 30 к/с. Из всех трёх смартфонов для любителей селфи подойдёт именно Xiaomi 13 Lite.
Камеры на задней панели у трёх смартфонов разные. Это основная (50 МП), ультраширокоугольная (8 МП) и макрокамера (2 МП) у Xiaomi 13 Lite, основная (54 МП), сверхширик (12 МП) и телевик (10 МП) у Xiaomi 13 и основная (50 МП), ультраширик (50 МП) и телефотообъектив (50 МП) с 3,2-кратным оптическим зумом. Кроме того, на 13 Lite вообще нет оптической стабилизации.
С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Если вы не хотите обрабатывать фотографии, то вам больше остальных подойдёт 13 Pro. В то же время более стабильно работает Xiaomi.
Вывод
Xiaomi 13 Lite стоит дешевле всех остальных в линейке. Но это отличный смартфон за свою цену. Он соответствует всем требованиям, предъявляемым к смартфону среднего класса. Что касается 13 Pro, то вы получите как раз то, за что платите. Модель Xiaomi 13 отличается компактностью и при этом большим количеством возможностей.