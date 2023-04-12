Xiaomi 13 — это много денег за бестолковый смартфон. Не покупайте его

Xiaomi 13 — это много денег за бестолковый смартфон. Не покупайте егоВот что с ним не так
Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей объяснил, почему о покупке Xiaomi 13 лучше даже не думать.
Фото: Quke.ru
Xiaomi 13 - это маленький и мощный телефон с защитой от воды. Стоит он при этом довольно дорого и имеет существенные недостатки.
В комплекте со смартфоном идёт чехол, зарядка в 67 Вт, кабель USB-C. Лежит в руке Xiaomi 13 хорошо. Диагональ экрана у него составляет 6,4 дюйма, матрица - AMOLED. Помимо этого, оснащён телефон защитой от воды по стандарту IP 68, поддерживает беспроводную зарядку и реверсивную.
Процессор на Xiaomi 13 стоит Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ). Работает в целом смартфон очень быстро. Однако процессор сам по себе склонен к нагреву и к троттлингу. И он очень сильно греется, когда вы играете даже не на высоких настройках графики во что-нибудь. А ещё смартфон быстро разряжается и дольше одного дня не живёт. Полностью заряжается он от зарядки в комплекте за 40 минут.
Если говорить о камерах, то фронтальная вполне неплохая. Но видео почему-то записывать она может лишь в 1080p 30 к/с. Основной блок камер состоит из основного объектива с оптической стабилизацией (50 МП), ширика (12 МП) и телевика (10 МП). В целом основная камера довольно сносная. По части широкоугольной - она довольно посредственная. Несмотря на то что снимает фото и видео Xiaomi 13 неплохо, он почти всем конкурентам по камере проиграет.
Вывод
Если не обращать внимание на цену, то можно сказать, что Xiaomi 13 - симпатичный компактный и мощный смартфон с отличным дисплеем, средней камерой и средней автономностью, хорошим звуком. Но вообще этот смартфон не стоит своих денег: дизайн, экран, скорость зарядки, камера цену не оправдывают совсем. По какой-то причине Xiaomi 13 оказался дороже iPhone 13, 14, Xiaomi 12X, Huawei P50.