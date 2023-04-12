Xiaomi 13 — это много денег за бестолковый смартфон. Не покупайте его

Xiaomi 13 - это маленький и мощный телефон с защитой от воды. Стоит он при этом довольно дорого и имеет существенные недостатки.

В комплекте со смартфоном идёт чехол, зарядка в 67 Вт, кабель USB-C. Лежит в руке Xiaomi 13 хорошо. Диагональ экрана у него составляет 6,4 дюйма, матрица - AMOLED. Помимо этого, оснащён телефон защитой от воды по стандарту IP 68, поддерживает беспроводную зарядку и реверсивную.

Процессор на Xiaomi 13 стоит Snapdragon 8 Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ). Работает в целом смартфон очень быстро. Однако процессор сам по себе склонен к нагреву и к троттлингу. И он очень сильно греется, когда вы играете даже не на высоких настройках графики во что-нибудь. А ещё смартфон быстро разряжается и дольше одного дня не живёт. Полностью заряжается он от зарядки в комплекте за 40 минут.