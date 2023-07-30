Xiaomi 13 Lite - неожиданно хороший смартфон

Xiaomi 13 Lite - это новый аппарат среднего класса. Внешне он точно выглядит на свою цену (то есть примерно 33 тысячи рублей).

Экран на Xiaomi 13 Lite установлен AMOLED с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 1080x2400. Частота обновления у смартфона - до 120 Гц. Максимальная яркость экрана у него - 1000 нит.

Камер у модели 13 Lite три. Основной объектив имеет разрешение 50 МП, широкоугольный - 8 МП, макро - 2 МП. Угол ширика составляет 119 градусов. Съёмка видео при этом доступна максимум в 4К 30 к/с. Фотографии на основную камеру получаются вполне достойные при хорошем освещении.

Что касается фронтальной камеры, то она двойная. Основной объектив у неё составляет 32 МП, а второй объектив - это датчик глубины на 8 МП. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.