Xiaomi 13 Lite - неожиданно хороший смартфон

Xiaomi 13 Lite - неожиданно хороший смартфонВот что вы можете от него ожидать
Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал о плюсах и минусах нового Xiaomi 13 Lite.
Xiaomi 13 Lite - это новый аппарат среднего класса. Внешне он точно выглядит на свою цену (то есть примерно 33 тысячи рублей).
Экран на Xiaomi 13 Lite установлен AMOLED с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 1080x2400. Частота обновления у смартфона - до 120 Гц. Максимальная яркость экрана у него - 1000 нит.
Камер у модели 13 Lite три. Основной объектив имеет разрешение 50 МП, широкоугольный - 8 МП, макро - 2 МП. Угол ширика составляет 119 градусов. Съёмка видео при этом доступна максимум в 4К 30 к/с. Фотографии на основную камеру получаются вполне достойные при хорошем освещении.
Что касается фронтальной камеры, то она двойная. Основной объектив у неё составляет 32 МП, а второй объектив - это датчик глубины на 8 МП. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Процессор на Xiaomi 13 Lite стоит Snapdragon 7 Gen 1. Также у смартфона есть 8 ГБ оперативной памяти. Нужно понимать, что это всё-таки не игровой аппарат, поэтому самые требовательные игры на самых высоких настройках будут идти с подтормаживаниями.
Аккумулятор у новинки имеет ёмкость 4500 мА*ч. При этом смартфон поддерживает быструю зарядку от блока питания в комплекте (на 67 Вт). Полностью он заряжается меньше чем за час. Также у вас будет около 6 часов экранного времени при пользовании им.
В комплекте с Xiaomi 13 Lite, помимо всего прочего, идёт прозрачный чехол.
Вывод
В целом Xiaomi 13 Lite представляет собой стандартный смартфон среднебюджетного класса. Вам нужно только понять, подходит ли он вам. Обратите также внимание, что эта модель не поддерживает карты памяти (то есть объём постоянной памяти вы никак не сможете расширить), у него монозвучание, нет поддержки беспроводной зарядки, защита только IP53, сканер отпечатка расположен под экраном.