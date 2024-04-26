Xiaomi 14 Lite уже вышел в Китае и протестирован в РФ: оказался хорош

За 40 тысяч рублей Xiaomi 14 Lite — это действительно находка. Правда, он не продаётся в России. То есть вы можете только заказать его из Китая. Хотя поставить на него Google-сервисы не проблема, как и сделать русский язык.

Комплектация у смартфона стандартная. Она включает кабель, блок питания на 67 Вт с китайской вилкой, прозрачный пластиковый чехол, наклейки, документацию. Задняя панель сделана у Xiaomi 14 Lite из стекла и экокожи, рамки — из алюминия.

Xiaomi 14 Lite — первый в мире смартфон на Snapdragon 8S Gen 3. Это удешевлённая версия флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. В действительности у него производительность немного ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 2. Из вариантов памяти доступны 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ. Даже требовательные игры на Xiaomi 14 Lite будут идти комфортно.

Дисплей у новинки имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение 2К, частоту обновления 120 Гц. Заявленная максимальная яркость у Xiaomi 14 Lite — 3000 нит. Экран, как и производительность, у смартфона на флагманском уровне.