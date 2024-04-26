Xiaomi 14 Lite уже вышел в Китае и протестирован в РФ: оказался хорош

Xiaomi 14 Lite уже вышел в Китае и протестирован в РФ: оказался хорошВот в чём состоят его особенности
За 40 тысяч рублей Xiaomi 14 Lite — это действительно находка. Правда, он не продаётся в России. То есть вы можете только заказать его из Китая. Хотя поставить на него Google-сервисы не проблема, как и сделать русский язык.
Комплектация у смартфона стандартная. Она включает кабель, блок питания на 67 Вт с китайской вилкой, прозрачный пластиковый чехол, наклейки, документацию. Задняя панель сделана у Xiaomi 14 Lite из стекла и экокожи, рамки — из алюминия.
Xiaomi 14 Lite — первый в мире смартфон на Snapdragon 8S Gen 3. Это удешевлённая версия флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. В действительности у него производительность немного ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 2. Из вариантов памяти доступны 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ. Даже требовательные игры на Xiaomi 14 Lite будут идти комфортно.
Дисплей у новинки имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение 2К, частоту обновления 120 Гц. Заявленная максимальная яркость у Xiaomi 14 Lite — 3000 нит. Экран, как и производительность, у смартфона на флагманском уровне.
Что касается камер, то у Xiaomi 14 Lite есть три действительно рабочих объектива. Основной модуль имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию, телевик — 50 МП, сверхширик — 13 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Видеосъёмка на Xiaomi 14 Lite флагманского уровня по качеству. На основной модуль записывать видео можно в 4К 60 к/с, а на фронтальный и широкоугольный — максимум в 4К 30 к/с. При этом фронтальных объектива два: оба на 32 МП. Фотографируют они достойно.
Ёмкость аккумулятора у смартфона всего 4700 мА*ч. На целый рабочий день его точно хватит. До 100% заряжается он за примерно 45 минут. Поддержки беспроводной зарядки у Xiaomi 14 Lite нет.
Вывод
Xiaomi 14 Lite — отличный по своим характеристикам и возможностям вариант за 40 тысяч рублей.