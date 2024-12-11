Xiaomi 14 Ultra и OnePlus Nord 4 вошли в рейтинг лучших смартфонов года у популярного обзорщика из Великобритании

Xiaomi 14 Ultra и OnePlus Nord 4 вошли в рейтинг лучших смартфонов года у популярного обзорщика из ВеликобританииА всего было протестировано более 60 моделей
Лучший бюджетный смартфон
CMF Phone 1. Этот аппарат может похвастаться легко заменяемой задней панелью, наличием ремешка и складной подставки. Также у него хороший AMOLED-дисплей, высокая автономность, достаточно производительности для запуска даже довольно требовательных игр. При этом стереодинамиков у этой модели нет, как и NFC.
Лучший смартфон средней ценовой категории
OnePlus Nord 4. У него металлический корпус, а также приятное программное обеспечение с игровым режимом. Оснащён этот смартфон большим 6,74-дюймовым экраном с матрицей AMOLED и датчиком отпечатков, который срабатывает даже если ваши пальцы сырые. Работает Nord 4 на процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Кроме того, он отличается хорошей камерой и прекрасной автономностью.
Лучший камерофон
Huawei Pura 70 Ultra. У него нет Google-сервисов, однако это компенсируется отличной камерой. Вы получите безумно короткую выдержку и впечатляющую обработку снимков. Хорошо справляется этот смартфон и с видеосъёмкой.
Лучший смартфон для игр
Red Magic 10 Pro. Аппарат с довольно доступной ценой, красивым дисплеем почти без рамок и ИИ-функциями. Если вы предпочитаете более стандартные смартфоны со Snapdragon 8 Elite, то обратите внимание на IQOO 13, Oppo Find X8 Pro.
Лучший складной смартфон
Vivo X Fold 3 Pro. Он предлагает большой аккумулятор, который заряжается быстрее, чем складной Galaxy Z, а также достойные камеры.
Лучший складной мини-смартфон и лучший компактный смартфон
Motorola Razr 50 Ultra. На внешнем AMOLED-экране этого смартфона вы сможете запустить любое приложение или даже ответить на сообщение в мессенджере. Внутренний же дисплей имеет диагональ 6,9 дюйма. Работает Razr 50 Ultra на процессоре Snbapdragon 8s Gen 3.
Лучший смартфон года, по мнению ведущего
Xiaomi 14 Ultra. Он демонстрирует отличные результаты по всем аспектам, включая игровую производительность, работу камер и автономность. Не всем, правда, может понравиться его оболочка Hyper OS.