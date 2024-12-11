Xiaomi 14 Ultra и OnePlus Nord 4 вошли в рейтинг лучших смартфонов года у популярного обзорщика из Великобритании

Лучший бюджетный смартфон

CMF Phone 1. Этот аппарат может похвастаться легко заменяемой задней панелью, наличием ремешка и складной подставки. Также у него хороший AMOLED-дисплей, высокая автономность, достаточно производительности для запуска даже довольно требовательных игр. При этом стереодинамиков у этой модели нет, как и NFC.

Лучший смартфон средней ценовой категории

OnePlus Nord 4. У него металлический корпус, а также приятное программное обеспечение с игровым режимом. Оснащён этот смартфон большим 6,74-дюймовым экраном с матрицей AMOLED и датчиком отпечатков, который срабатывает даже если ваши пальцы сырые. Работает Nord 4 на процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Кроме того, он отличается хорошей камерой и прекрасной автономностью.

Лучший камерофон

Huawei Pura 70 Ultra. У него нет Google-сервисов, однако это компенсируется отличной камерой. Вы получите безумно короткую выдержку и впечатляющую обработку снимков. Хорошо справляется этот смартфон и с видеосъёмкой.

Лучший смартфон для игр

Red Magic 10 Pro. Аппарат с довольно доступной ценой, красивым дисплеем почти без рамок и ИИ-функциями. Если вы предпочитаете более стандартные смартфоны со Snapdragon 8 Elite, то обратите внимание на IQOO 13, Oppo Find X8 Pro.