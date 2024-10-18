Xiaomi 14T оказался чуть-чуть лучше 13T по камере. С огромной наценкой

Глобальная версия Xiaomi 14T в комплекте уже не имеет зарядки. При этом есть чехол и кабель USB-C. Лежит в руке 14 Т без чехла однозначно хуже, чем 13 Т.

Новинка оснащена влагозащитой по стандарту IP68. Что касается дисплея, то он имеет диагональ 6,67″, разрешение 2712×1220, частоту обновления до 144 Гц, тач до 480 Гц. В целом матрица здесь примерно та же самая, что и в 13 Т.

Работает 14 Т на процессоре Dimensity 8300 Ultra. Результаты его тестирования — ниже. Есть две конфигурации смартфона на выбор: с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Из камер у 14 Т стоят основная на 50 МП с оптической стабилизацией, телевик с 2-кратным зумом на 50 МП, ширик на 12 МП. В целом широкогоульный объектив остался такой же, как на 13 Т, а телевик обновился. Разница в качестве фото на основную камеру между 13 Т и 14 Т почти незаметна.

По части видео 14 Т может уже записывать ролики в 4К 60 к/с на основную камеру. Стабилизация в этом режиме работает, а переключение между объективами — нет.

Фронтальная камера обновилась, но качество фото особо сильно не улучшилось. При этом видео на неё можно снимать в 4К 30 к/с со стабилизацией, а на селфи-камеру 13T можно было только в 1080p.

Ёмкость аккумулятора у 14 Т — 5000 мА*ч. В целом у ведущего он проработал под нагрузкой (троттлинг-тест, просмотр видео в 1080p и игра в Genshin Impact) 5 часов 40 минут, а 13 Т — 5 часов 10 минут. До 100% заряжается новинка от блока на 67 Вт за 52 минуты.