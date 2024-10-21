Xiaomi 14T Pro признали неконкурентоспособным смартфоном с учётом его цены

Глобальная версия Xiaomi 14T Pro в комплекте не имеет зарядки. Но если вы купите этот смартфон именно в России, то всё-таки зарядник получите. Также в коробке есть чехол, провод USB-С.

У 14T Pro лучше корпус по эргономике. К тому же он сделан не из пластика, а из металла. Дисплей при этом у него такой же, как у обычного 14 Т. Экран в целом не флагманский, но неплохой. Диагональ — 6,67″, AMOLED, частота обновления до 144 Гц.

Процессор на 14 Т Pro установлен флагманский. Это MediaTek 9400. Есть варианты с 256, 512 ГБ и 1 ТБ внутренней памяти, а оперативной памяти 12 ГБ во всех случаях. Результаты тестирования чипа вы можете увидеть ниже на изображениях.

Из камер на задней панели стоят основной модуль на 50 МП, телевик на 50 МП с 2,6-кратным увеличением, ширик на 12 МП. Широкоугольная камера — один в один как на 14 Т. Также в целом кардинальной разницы по качеству фото между 14 Т Pro и 14 Т нет.

Видео записывать на основную камеру можно максимум в 8К 30 к/с. В режиме 4К 60 к/с стабилизация работает хорошо, как и автофокус. В 4К 30 к/с можно уже переключаться между объективами.