Xiaomi 14T протестировали в России и назвали его плюсы/минусы

Главный минус Xiaomi 14T — пластиковый корпус. Из-за этого смартфон выглядит как бюджетное устройство, хотя это «продвинутый середняк». В комплекте идёт зарядка на 67 Вт, чехол, на экране сразу есть плёнка.

Сканер отпечатков пальцев работает не особо быстро и точно. Быстрее происходит разблокировка по лицу. Хотя качество сборки неплохое. Есть также влагозащита по стандарту IP68, стереодинамики. Поддержки беспроводной зарядки нет.

Дисплей у новинки хороший. Это AMOLED, диагональ 6,67 дюйма, частота обновления 144 Гц. Регулировка герцовки доступна с примерно 30 до 144 Гц. Проблем с яркостью и ШИМом у Xiaomi 14T нет.

Аккумулятор у 14 Т на 5000 мА*ч. До 100% заряжается 45 минут. При этом к концу дня при среднем режиме эксплуатации остаётся около 40%.

Работает смартфон на Dimensity 8300 Ultra. ОЗУ — 12 ГБ, ПЗУ — 256 или 512 ГБ. Запускается на 14 Т всё очень шустро, в AnTuTu процессор набирает 1 миллион 200 тысяч баллов. Правда, он нагревается и троттлит в играх.