Xiaomi 14T сравнили с Realme 13 Pro+ и Vivo V40

Vivo V40 - самый тонкий среди Xiaomi 14T и Realme 13 Pro+. Его толщина составляет 7,6 мм. У Xiaomi она 7,8 мм, а у Realme - 8,2 мм.

Полноценная влагозащита есть у Vivo и Xiaomi: по стандарту IP68. При этом Realme имеет защиту только IP65.

У всех трёх устройств стоит AMOLED-дисплей. У Vivo и Xiaomi разрешение 1,5К, а у Realme - только Full HD+. Частота обновления экрана у Vivo и Realme - 120 Гц, в то же время у Xiaomi она составляет 144 Гц. Ярче всех из смартфонов оказался Vivo V40 (4500 нит), а бледнее всех - Realme (2000 нит). Тем не менее всеми ими можно без проблем пользоваться на солнце.

Xiaomi и Realme оснащены тройной задней камерой, а у Vivo она только двойная. Объективы Realme 13 Pro+ включают основной на 50 МП, телевик на 50 МП, ультраширик на 8 МП. Xiaomi 14T имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный телевик, 12-мегапиксельный ультраширик. Vivo V40 предлагает основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную на 50 МП.

Если говорить о фронтальных камерах, то у Realme и Xiaomi она имеет разрешение 32 МП, а у Vivo - 50 МП.

Примеры фотографий со всех смартфонов - ниже. В целом на основную камеру во всех случаях можно сделать потрясающие снимки. Но у Realme 13 Pro+ изображения более чёткие и лучше цветопередача. По части селфи-фото выигрывает уже Vivo V40.