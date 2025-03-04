Xiaomi 15 Ultra не дотянул по качеству камер до Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в сравнении«Но в следующем году всё обязательно будет иначе», как всегда
В ночное время меньше всего бликов даёт Samsung S25 Ultra по сравнению с остальными смартфонами. Также у него лучше стабилизация при слабом освещении.
Портретные фото получаются на всех трёх устройствах разными по обработке. У iPhone это тёплые тона, похожая с ситуация с Samsung. Что касается Xiaomi, то он выдаёт более «винтажные» снимки.
С точки зрения селфи-фото лучшими оказались iPhone и Samsung. При этом Xiaomi делает более чёткие снимки с использованием зума, HDR у него работает тоже лучше.
Вывод
При съёмке видео на селфи-камеру Xiaomi даёт правильные оттенки кожи и хороший звук, но плохо заглушает шум ветра. Видео на основную камеру лучше всех снимает iPhone, но при использовании зума более стабильным было изображение на Xiaomi.
Делать фото в режиме HDR на сверхширик получалось лучше у Xiaomi, как и при использовании зума.