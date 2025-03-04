Телефоны
Опубликовано 04 марта 2025, 23:15
1 мин.

Xiaomi 15 Ultra не дотянул по качеству камер до Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в сравнении

«Но в следующем году всё обязательно будет иначе», как всегда
Автор YouTube-канала TechTablets продемонстрировал, как снимают фото и видео смартфоны Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.
Xiaomi 15 Ultra не дотянул по качеству камер до Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в сравнении
© TechTablets

В ночное время меньше всего бликов даёт Samsung S25 Ultra по сравнению с остальными смартфонами. Также у него лучше стабилизация при слабом освещении.

Портретные фото получаются на всех трёх устройствах разными по обработке. У iPhone это тёплые тона, похожая с ситуация с Samsung. Что касается Xiaomi, то он выдаёт более «винтажные» снимки.

С точки зрения селфи-фото лучшими оказались iPhone и Samsung. При этом Xiaomi делает более чёткие снимки с использованием зума, HDR у него работает тоже лучше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© TechTablets

Вывод

При съёмке видео на селфи-камеру Xiaomi даёт правильные оттенки кожи и хороший звук, но плохо заглушает шум ветра. Видео на основную камеру лучше всех снимает iPhone, но при использовании зума более стабильным было изображение на Xiaomi.

Делать фото в режиме HDR на сверхширик получалось лучше у Xiaomi, как и при использовании зума.