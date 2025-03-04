Xiaomi 15 Ultra не дотянул по качеству камер до Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в сравнении

В ночное время меньше всего бликов даёт Samsung S25 Ultra по сравнению с остальными смартфонами. Также у него лучше стабилизация при слабом освещении.

Портретные фото получаются на всех трёх устройствах разными по обработке. У iPhone это тёплые тона, похожая с ситуация с Samsung. Что касается Xiaomi, то он выдаёт более «винтажные» снимки.

С точки зрения селфи-фото лучшими оказались iPhone и Samsung. При этом Xiaomi делает более чёткие снимки с использованием зума, HDR у него работает тоже лучше.