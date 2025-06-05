Xiaomi 15S Pro на фирменном процессоре XRing 01 неприятно удивил нагревом корпуса

Xiaomi 15S Pro имеет в комплекте качественный жёсткий кейс, блок питания и кабель серого цвета, а ещё на стекло у него нанесена антибликовая плёнка.

Xiaomi 15S Pro и Xiaomi 15 Pro - полные клоны за исключением процессоров. Первый работает на XRing O1, второй - на Snapdragon 8 Elite. Кстати, тесты оба смартфона смогли пройти, только когда их поместили в холодильник. При обычных условиях бенчмарки просто "вылетали" из-за перегрева.

В игре Honkai: Star Rail после того, как 15S Pro нагрелся до 49 градусов, игра просто "вылетела". Вместо 20 минут продержался смартфон только 13. В ZZZ подобного не случалось, но у 15S Pro средний FPS составлял 54,8 к/с, тогда как у 15 Pro - 38,4 к/с.

С примерами фото, сделанными на оба смартфона, вы можете ознакомиться ниже.