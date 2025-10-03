Xiaomi 15T Pro разгромил Pixel 10 по качеству камер

При съёмке видео днём цвета выглядят гораздо более естественными у Xiaomi. При этом даже в дневное время заметно, что качество картинки у Pixel 10 хуже. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Со стабилизацией у Pixel во время записи видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с тоже проблемы. С цветопередачей ситуация здесь такая же, как и при съёмке на основную камеру.

К сожалению, для съёмки видео в портретном режиме у Pixel можно использовать лишь основную камеру. Xiaomi же предлагает ещё переключение на сверхширик. У Xiaomi есть и режим портретной съёмки видео на фронтальную камеру, чем не может похвастаться Pixel.