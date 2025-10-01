Xiaomi 15T Pro сравнили по качеству камер с iPhone 17 Pro

На фронтальную камеру iPhone 17 Pro может снимать видео в 4К 60 к/с, а Xiaomi 15Т Pro - только в 4К 30 к/с. Также у iPhone есть автофокус и качество картинки заметно выше. У Xiiaomi уже динамический диапазон и временами сильно засвечивается небо в ясный солнечный день.

Ультраширик снимает гораздо лучше тоже у iPhone. Превосходит он Xiaomi и по возможностям телевика, предлагая увеличение в 8 раз (у 15T Pro оптический зум 5-кратный).

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.