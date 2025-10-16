Xiaomi 15T Pro сравнили по камерам с Honor 400 Pro

Xiaomi 15T Pro имеет защиту от воды и пыли IP68, тогда как Honor 400 Pro - IP68/69. При этом от падений защищён только Xiaomi.

Дисплей у 15T Pro имеет диагональ 6,83", разрешение 1,5К, частоту обновления 144 Гц, поддержку HDR10+, Dolby Vision. С другой стороны, 400 Pro предлагает диагональ 6,7", разрешение 1,5К, частоту обновления 120 Гц.

Стереодинамики есть у обоих смартфонов, но Dolby Atmos - только у Xiaomi. Также 15Т Pro не хватает громкости.

Что касается производительности, то преимущество у Xiaomi. Он работает на базе процессора Dimensity 9400+. На Honor же стоит Snapdragon 8 Gen 3 - более старый чип.