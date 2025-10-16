Xiaomi 15T Pro сравнили по камерам с Honor 400 Pro

Xiaomi 15T Pro сравнили по камерам с Honor 400 ProHonor оказался лучше по фото, но хуже по многим другим характеристикам
Xiaomi 15T Pro имеет защиту от воды и пыли IP68, тогда как Honor 400 Pro - IP68/69. При этом от падений защищён только Xiaomi.
Дисплей у 15T Pro имеет диагональ 6,83", разрешение 1,5К, частоту обновления 144 Гц, поддержку HDR10+, Dolby Vision. С другой стороны, 400 Pro предлагает диагональ 6,7", разрешение 1,5К, частоту обновления 120 Гц.
Стереодинамики есть у обоих смартфонов, но Dolby Atmos - только у Xiaomi. Также 15Т Pro не хватает громкости.
Что касается производительности, то преимущество у Xiaomi. Он работает на базе процессора Dimensity 9400+. На Honor же стоит Snapdragon 8 Gen 3 - более старый чип.
По части камер всё немного сложнее. Honor имеет основной модуль на 200 МП, телевик на 50 МП и ультраширик на 12 МП. Также у него есть селфи-камера на 50 МП с датчиком глубины. Xiaomi 15T Pro оснащён основной камерой на 50 МП, ультрашириком тоже на 50 МП и макро на 12 МП. Селфи-объектив у него на 32 МП.
Honor и правда делает отличные снимки и лучше их обрабатывает. С их примерами вы можете ознакомиться выше.
Xiaomi 15T Prо имеет аккумулятор на 5500 мАч, поддерживает проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную на 50 МП. У Honor 400 Pro батарея на 6000 мАч, проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Тем не менее проработал Honor в ходе тестирования 17 часов 45 минут, а Xiaomi - 18 часов 45 минут.
Вывод
Более выгодной покупкой на сегодня будет Xiaomi 15T Pro. Это прочный смартфон с потрясающим дисплеем, отличной производительностью и автономностью. Но и стоит он дороже, чем Honor.