Xiaomi 15T выступил на равных в Samsung S25 FE в сравнительном тесте

У Xiaomi 15T рамка изготовлена из пластика, тогда как у Galaxy S25 FE - из алюминия. Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68, имеют частоту обновления 120 Гц. При этом с ШИМом ситуация гораздо лучше у Xiaomi. Также у него больше дисплей: 6,8" против 6,7".

Камера на задней панели у обоих смартфонов тройная. Это основной модуль, сверхширик и телевик. Качество снимков в целом немного лучше у Xiaomi, как и цветопередача. По части видео всё сопоставимо. Samsung имеет 3-кратный зум, тогда как Xiaomi - 2-кратный. Однако сам по себе объектив и разрешение больше у Xiaomi. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.