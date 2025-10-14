Xiaomi 17 Pro Max сравнили вживую с настоящим ПроМаксом - iPhone 17 Pro Max

По дисплею iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max абсолютно идентичны, как и по интерфейсу. Поэтому если вы переходите с Apple на Xiaomi, то вам будет вполне комфортно. На Xiaomi даже рамки как будто немного тоньше, чем на iPhone.

Комплектация у Xiaomi в разы лучше: в коробке с ним идут и чехол, и зарядка на 100 Вт. С iPhone 17 Pro Max вы получаете только кабель для зарядки и сам смартфон.

Во время игр Xiaomi немного больше греется и тратит чуть больше заряда. С точки зрения производительности же всё точно так же, как у iPhone.

По звучанию, вибрации тоже всё одинаково. Главный минус Xiaomi - это отсутствие русского языка, поддержки задним экраном каких-либо приложений или уведомлений.

В плане видеосъёмки, конечно, iPhone 17 Pro Max обходит Xiaomi, но по фото не всё так однозначно. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.